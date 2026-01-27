Toma tus sábanas viejas y crea esta espectacular idea para tu hogar

Un elemento que siempre necesita de un cambio son las sábanas. El uso cotidiano que se le da al vestir la cama, hace que estas se desgasten, destiñan o no demoren mucho en romperse, obligando siempre a comprar nuevas. Pero, si estás en ese momento de renovación, no tires aquellas que no vayas a usar y reutilízalas con esta idea DIY para tu hogar.
El universo DIY es muy amplio y entre sus variantes, está la capacidad de reciclar diferentes elementos que pueden tener destino de ir a la basura y convertirlos en algo nuevo. Las sábanas viejas son un ejemplo de ellos, ya que no se vuelven a usar, por lo que se les puede dar una nueva utilidad que le dé a tu hogar un estilo propio.
En este "hazlo tú mismo" vas a aprender a cómo convertir tus sábanas viejas en algo muy útil para tu hogar, como lo son unos funcionales protectores que sirven para guardar prendas u otros objetos en el placard. Solamente tienes que tener un poco de tiempo y aplicar tus habilidades en manualidades ligadas al reciclaje.
DIY: cómo reciclar tus sábanas viejas y convertirlas en otra idea
A la hora de reciclar tus sábanas viejas, solamente hay que tener en cuenta unos pocos pasos para que convertirlas en fundas protectoras de ropa que tienes en tu hogar.
Para ello vas a necesitar:
- Sábanas viejas
- Hijo
- Aguja
- Tijeras
Una vez que tienes todos los elementos, realizar esta idea DIY es sumamente fácil. Lo primero que se debe hacer es tomar las medidas que necesitas para tu cobertor. Cuando las tengas, toma la tijeRA y corta las sábanas. Luego tendrás que coser las partes para que te queden unidos tres de los cuatro lados.
Es muy importante tener en cuenta en esta idea DIY que el lado superior debe tener una pequeña abertura para sacar por ese lugar la percha. Cuando hayas logrados coser cada lado, ya tendrás tus fundas recicladas para guardar y proteger tus prendas en el placard.
Son varios los modelos de DIY que se pueden hacer reciclando tus sábanas viejas y que son ideales para darle un toque personal a tu hogar. Y son sumamente fáciles de lograr.