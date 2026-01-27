Toma tus sábanas viejas y crea esta espectacular idea para tu hogar

Diy, reciclaje, sabanas.jpg

DIY: cómo reciclar tus sábanas viejas y convertirlas en otra idea

A la hora de reciclar tus sábanas viejas, solamente hay que tener en cuenta unos pocos pasos para que convertirlas en fundas protectoras de ropa que tienes en tu hogar.

Para ello vas a necesitar:

Sábanas viejas

Hijo

Aguja

Tijeras

diy, sabanas, reciclaje, manualidades.jpg

Una vez que tienes todos los elementos, realizar esta idea DIY es sumamente fácil. Lo primero que se debe hacer es tomar las medidas que necesitas para tu cobertor. Cuando las tengas, toma la tijeRA y corta las sábanas. Luego tendrás que coser las partes para que te queden unidos tres de los cuatro lados.

Es muy importante tener en cuenta en esta idea DIY que el lado superior debe tener una pequeña abertura para sacar por ese lugar la percha. Cuando hayas logrados coser cada lado, ya tendrás tus fundas recicladas para guardar y proteger tus prendas en el placard.

sabanas, diy, reciclaje.jpg

Son varios los modelos de DIY que se pueden hacer reciclando tus sábanas viejas y que son ideales para darle un toque personal a tu hogar. Y son sumamente fáciles de lograr.