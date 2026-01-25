3 productos de costura DIY que puedes realizar en casa para emprender y vender

Un DIY es una especie de proyecto o procedimiento que propone realizar con tus propias manos diferentes manualidades, artesanías, trabajos de reciclado, arreglos y confecciones. Un DIY de costura es un truco de hilos y agujas perfecto para confeccionar ropa nueva o arreglar prendas antiguas que tienes guardadas en el fondo del armario.
Muchos accesorios pequeños que utilizamos a diario en casa o fuera de ella, se pueden realizar en pocos minutos con una máquina de coser y algunas telas. Este no solo favorece tu economía, también contribuye a tu salud y favorece la creación de productos únicos.
3 proyectos DIY de costura para hacer en casa y vender
- Scrunchies para el pelo: con una tira de tela rectangular o un elástico, puedes realizar un DIY y confeccionar ligas para el cabello sin gastar mucho dinero.
- Bolsa de compras: con un poco de lienzo puedes coser bolsas tote bag para realizar las compras, para llevar a todas partes o para pintar entre amigas.
- La tercera opción de truco o DIY consiste en confeccionar cartucheras o portacosméticos. Solo necesitas un molde de papel, cierre a medida, tela mochilera y máquina de coser.
Un DIY y algo más: cómo elegir la tela perfecta para cada truco de costura
Antes de realizar cualquier truco de costura en casa o DIY, es muy importante seleccionar bien las telas. Para realizar productos que luego vas a poner en venta, es importante elegir tejidos resistentes y duraderos que dejen felices a tus clientas.
Los tejidos de ropa se clasifican de diferentes maneras y, por lo tanto, se usan para diferentes prendas. Existen tejidos o telas naturales de origen vegetal, como el algodón o el lino, muy suaves y perfectos para prendas ligeras y cómodas, como remeras, faldas, blusas y ropa de cama.
Por otra parte, las telas más porosas y rasposas como la lana, son ideales para DIY o proyectos de costura de invierno. La ropa de este tipo suele ser más aislante que absorbente y no tiene tanta caída como para ser usada en vestidos sueltos y faldas. La seda se usa mucho en lencería, vestidos al cuerpo y blusas entalladas.
Los tejidos de origen sintético son muy resistentes y no se arrugan. Normalmente, este tipo de telas se utiliza en la confección de ropa deportiva. Es un tipo de tela elástica, de secado rápido y gran durabilidad, perfecta si estás buscando diseñar ropa todoterreno y firme.
Para un truco o DIY que busca vender y emprender, lo mejor es elegir telas de lona gruesas pero de fácil costura, corduras, rasos para scrunchies y lienzos para bolsos.