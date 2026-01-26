Alarma en Boca: Úbeda tendrá otra ausencia importante para enfrentar a Estudiantes

Preocupa la lesión de Alan Velasco en Boca

En la vuelta a los entrenamientos, Velasco no participó de la práctica y se fue a realizar estudios. Al rato, los resultados arrojaron una distensión Grado 2 del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda que lo marginará de las canchas por alrededor de dos meses, con lo cual se perderá el primer tramo del año.

Kevin Zenón podríaa remplazar a Velasco en el partido ante el Pincha.

parte-medico-velasco-boca

Velasco sufrió una rotura de ligamentos en Estados Unidos en 2024, por lo que en Boca llevarán su rehabilitación con cautela. Más allá del dolor de cabeza, la buena es que no se repitió aquella lesión que le quita el sueño a los futbolistas.