Alarma en Boca: Úbeda tendrá otra ausencia importante para enfrentar a Estudiantes

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, tendrá otra baja importante para enfrentar a Estudiantes este miércoles a las 22.15 en La Plata. Además de la ausencia de Rodrigo Battaglia por lesión ahora se sumó otro jugador, que es Alan Velasco.
Rodrigo Battaglia deberá ser operado y además Alan Velasco sufrió una lesión en su rodilla izquierda. Ambos jugadores sufrieron las dolencias en el triunfo por 1 a 0 de Boca sobre Riestra, en La Bombonera.
También Ánder Herrera y Lucas Janson, que también fueron remplazados ante Riestra, podrían estar desde el arranque ante Estudiantes.
En la vuelta a los entrenamientos, Velasco no participó de la práctica y se fue a realizar estudios. Al rato, los resultados arrojaron una distensión Grado 2 del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda que lo marginará de las canchas por alrededor de dos meses, con lo cual se perderá el primer tramo del año.
Kevin Zenón podríaa remplazar a Velasco en el partido ante el Pincha.
Velasco sufrió una rotura de ligamentos en Estados Unidos en 2024, por lo que en Boca llevarán su rehabilitación con cautela. Más allá del dolor de cabeza, la buena es que no se repitió aquella lesión que le quita el sueño a los futbolistas.