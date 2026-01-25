Boca se metió de cabeza en el Torneo Apertura venciendo de local a Deportivo Riestra

En el complemento, el dominio xeneize se hizo más ostensible e incluso Zeballos marcó un gol, pero un offside previo invalidó la jugada.

Embed - EL XENEIZE DEBUTÓ CON TRIUNFO ANTE EL MALEVO EN LA BOMBONERA | Boca 1-0 Dep. Riestra | RESUMEN

Úbeda recién movió el banco en los últimos 20' con el ingreso de Brian Aguirre por Velasco y del debutante Iker Zufiaurre por Janson, buscando mayor profundidad en el ataque. Sin embargo el gol lo encontró con una fórmula ya conocida: pelota parada, centro de Leandro Paredes y cabezazo de Lautaro Di Lollo.

Después, ya con Milton Delgado en la cancha y una buena atajada de Marchesín, Boca aseguró el resultado y sumó los primeros 3 puntos de un año en el que su mayor objetivo es la Copa Libertadores.

Lo que viene para Boca y Riestra en el Torneo Apertura

Boca jugará el miércoles 28 a las 22.15 con Estudiantes, en La Plata, y Deportivo Riestra será local el jueves 29 a las 17 frente a Defensa y Justicia.