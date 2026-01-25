Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Boca se metió de cabeza en el Torneo Apertura venciendo de local a Deportivo Riestra

Boca tuvo un debut positivo en el Torneo Apertura 2026 y le ganó a Deportivo Riestra, en La Bombonera.

Por UNO
Boca empezó ganando en La Bombonera.

Boca tuvo un debut positivo en el Torneo Apertura 2026 al vencer por la mínima diferencia a Deportivo Riestra, en La Bombonera.

El local fue más durante los 90' y Lautaro Di Lollo, a los 31' del complemento y de cabeza, marcó el único gol para el equipo de Claudio Úbeda.

2026_01_MG_69692-scaled
Boca fue más y terminó doblegando a Riestra.

Con el cuestionado Lucas Janson como titular, Boca fue claramente superior a Riestra en posesión y llegadas, pero le costó muchísimo romper el cerrojo defensivo de un rival que se cerró en su campo y además cometió muchas faltas. Por eso el resultado lógico fue un empate sin goles.

En el complemento, el dominio xeneize se hizo más ostensible e incluso Zeballos marcó un gol, pero un offside previo invalidó la jugada.

Úbeda recién movió el banco en los últimos 20' con el ingreso de Brian Aguirre por Velasco y del debutante Iker Zufiaurre por Janson, buscando mayor profundidad en el ataque. Sin embargo el gol lo encontró con una fórmula ya conocida: pelota parada, centro de Leandro Paredes y cabezazo de Lautaro Di Lollo.

Después, ya con Milton Delgado en la cancha y una buena atajada de Marchesín, Boca aseguró el resultado y sumó los primeros 3 puntos de un año en el que su mayor objetivo es la Copa Libertadores.

Lo que viene para Boca y Riestra en el Torneo Apertura

Boca jugará el miércoles 28 a las 22.15 con Estudiantes, en La Plata, y Deportivo Riestra será local el jueves 29 a las 17 frente a Defensa y Justicia.

