Boca se metió de cabeza en el Torneo Apertura venciendo de local a Deportivo Riestra

Boca tuvo un debut positivo en el Torneo Apertura 2026 al vencer por la mínima diferencia a Deportivo Riestra, en La Bombonera.
Boca tuvo un debut positivo en el Torneo Apertura 2026 y le ganó a Deportivo Riestra, en La Bombonera.
Boca tuvo un debut positivo en el Torneo Apertura 2026 al vencer por la mínima diferencia a Deportivo Riestra, en La Bombonera.
El local fue más durante los 90' y Lautaro Di Lollo, a los 31' del complemento y de cabeza, marcó el único gol para el equipo de Claudio Úbeda.
Con el cuestionado Lucas Janson como titular, Boca fue claramente superior a Riestra en posesión y llegadas, pero le costó muchísimo romper el cerrojo defensivo de un rival que se cerró en su campo y además cometió muchas faltas. Por eso el resultado lógico fue un empate sin goles.
En el complemento, el dominio xeneize se hizo más ostensible e incluso Zeballos marcó un gol, pero un offside previo invalidó la jugada.
Úbeda recién movió el banco en los últimos 20' con el ingreso de Brian Aguirre por Velasco y del debutante Iker Zufiaurre por Janson, buscando mayor profundidad en el ataque. Sin embargo el gol lo encontró con una fórmula ya conocida: pelota parada, centro de Leandro Paredes y cabezazo de Lautaro Di Lollo.
Después, ya con Milton Delgado en la cancha y una buena atajada de Marchesín, Boca aseguró el resultado y sumó los primeros 3 puntos de un año en el que su mayor objetivo es la Copa Libertadores.
Boca jugará el miércoles 28 a las 22.15 con Estudiantes, en La Plata, y Deportivo Riestra será local el jueves 29 a las 17 frente a Defensa y Justicia.