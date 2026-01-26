Todos los mercados de pase hay una novela que, en su mayoría, tiene a Boca Juniors y River Plate como protagonistas enfrentados. Si no es por una joven promesa, es por el "mejor jugador" del último torneo, pero lejos de quedar en la nada, esta vez apunta a que la figura sí llegará a uno de los dos.
Sonó para River y Boca lo cierra: así es el negocio por Santiago Ascacibar
Boca aceleró firme en las útlimas horas y está por cerrar a Santiago Ascacibar, en un negocio que deja a Estudiantes con mucha plata y un jugador extra
Con el objetivo de renovar el mediocampo, Boca Juniors y River Plate salieron al mercado para llevarse a uno de los volantes top del fútbol argentino: Santiago Ascacibar. Cuando los de Gallardo parecían que lo tenían apalabrado, el equipo de Román apareció y cierra una operación en la que Estudiantes recibe mucho dinero y un jugador.
Cerca de River, pero llega a Boca: así es la negociación por Santiago Ascacibar
Todo el mundo remarcó lo rápido que River Plate salió al mercado y cerró contrataciones de primer nivel, como lo son Fausto Vera y Anibal Moreno. La frutilla del postre para Marcelo Gallardo y su idea de rearmar el mediocampo era Santiago Ascacibar, en 8 de Estudiantes, raspador y con actitud, que acababa de consagrarse campeón.
El "Ruso" Ascacibar siempre fue la gran obseción de Boca Juniors, no por nada había sonado en los últimos 4 mercados de pases, pero en esta ocasión, todo apuntaba a que iba a terminar poniendose la camiseta de River Plate.
En un abrir y cerrar de ojos, el pase de Santiago Ascacibar a River Plate se cayó, y Boca Juniors salió para poder cerrarlo rápido, luego de que se le cayeran las negociaciones con los colombianos Hinestroza y Serna. En las redes sociales, los hinchas de Estudiantes se mostraron agradecidos con el "Ruso", pero también llovieron una catarata de críticas.
En tan solo un fin de semana la negociación entre Boca Juniors y Estudiantes por Santiago Ascacibar avanzó enormemente, pero desde el "Pincha" ya bajaron dos ofertas: 3 millones de dólares por el 80% y 5 millones de dólares por el 100%.
La oferta definitiva de Boca Juniors se acopla a lo que Estudiantes buscó desde el primer minuto por Santiago Ascacibar, es decir, 6 millones de dólares por el 80% y el préstamo (queda definir si es con opción de compra) de Brian Aguirre.
Qué dijo Santiago Ascacibar en su momento del interés de Boca Juniors
“Que estén interesados en llevarme te llena de felicidad porque significa que uno hace las cosas bien. Quiero pensarlo tranquilo, tomarme tiempo porque es todo muy rápido. Quiero pensarlo y tomar una decisión que me llene más”, dijo Santiago Ascacibar sobre el interés de River Plate y Boca Juniors.
Mientras todo termina de concretarse, Boca Juniors visitará a Estudiantes el miércoles a las 22.15 hs.