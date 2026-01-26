Sonó para River y Boca lo cierra: así es el negocio por Santiago Ascacibar

El "Ruso" Ascacibar siempre fue la gran obseción de Boca Juniors, no por nada había sonado en los últimos 4 mercados de pases, pero en esta ocasión, todo apuntaba a que iba a terminar poniendose la camiseta de River Plate.

En un abrir y cerrar de ojos, el pase de Santiago Ascacibar a River Plate se cayó, y Boca Juniors salió para poder cerrarlo rápido, luego de que se le cayeran las negociaciones con los colombianos Hinestroza y Serna. En las redes sociales, los hinchas de Estudiantes se mostraron agradecidos con el "Ruso", pero también llovieron una catarata de críticas.

santiago ascacibar 1

En tan solo un fin de semana la negociación entre Boca Juniors y Estudiantes por Santiago Ascacibar avanzó enormemente, pero desde el "Pincha" ya bajaron dos ofertas: 3 millones de dólares por el 80% y 5 millones de dólares por el 100%.

La oferta definitiva de Boca Juniors se acopla a lo que Estudiantes buscó desde el primer minuto por Santiago Ascacibar, es decir, 6 millones de dólares por el 80% y el préstamo (queda definir si es con opción de compra) de Brian Aguirre.

Qué dijo Santiago Ascacibar en su momento del interés de Boca Juniors

“Que estén interesados en llevarme te llena de felicidad porque significa que uno hace las cosas bien. Quiero pensarlo tranquilo, tomarme tiempo porque es todo muy rápido. Quiero pensarlo y tomar una decisión que me llene más”, dijo Santiago Ascacibar sobre el interés de River Plate y Boca Juniors.

santiago ascacibar 4

Mientras todo termina de concretarse, Boca Juniors visitará a Estudiantes el miércoles a las 22.15 hs.