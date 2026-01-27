Pol Fernández pegó el portazo en Godoy Cruz y jugará con un campeón del mundo

El descenso de Godoy Cruz dejó marcado a un grupo de jugadores como culpables o grandes responsables según la mirada de los hinchas. La falta de compromiso en la cancha fue uno de los principales cuestionamientos, especialmente a aquellos que debían "pedir la pelota" en los momentos calientes, y que habían llegado como estrellas al club, como fue el caso de Guillermo Pol Fernández.
Rosario Central apuesta a no ser solo el campeón anual de Primera División, sino a competir en cada torneo local e internacional que le toca, por eso refuerza un plantel que ya tiene a Ángel Di María y Alejo Véliz como grandes figuras. Guillermo Pol Fernández llega al equipo rosarino para sumar experiencia al mediocampo, luego de un paso fatídico por Godoy Cruz y Brasil.
Adiós Godoy Cruz, hola Rosario Central: Guillermo Pol Fernández será compañero de Ángel Di María
Desde las redes oficiales del club, Rosario Central hizo ruido en el fútbol argentino tras anunciar la contratación inesperada de Guillermo Pol Fernández. El excapitán de GodoyCruz llega al equipo rosarino para afrontar su segunda etapa en el club, luego de haber dejado un recuerdo muy grato, aunque su pasado inmediato no llega siendo el más positivo de todos.
La presentación de Guillermo Pol Fernández fue una sorpresa para los hinchas de RosarioCentral, pero también para los de Godoy Cruz. Lo último que se sabía del ex Boca Juniors tras el descenso, era que se lo consideraba como uno de los jugadores a dejar el plantel y que su futuro parecía ser el retiro. Finalmente lo segundo no ocurrió, y llega en condición de libre al Canalla.
Tras 12 años, Guillermo Pol Fernández vuelve a Rosario Central, con una carrera importante en su espalda, que lo llevó a vestir la camiseta de Godoy Cruz, Boca Juniors, Racing Club, Cruz Azul y Fortaleza. Con ya 34 años, el jugador está próximo a llegar a los 300 partidos en su carrera.
Su paso más reciente por Godoy Cruz no fue el más positivo de todos, y es que Guillermo Pol Fernández jugó apenas 15 partidos entre el torneo local y la Copa Sudamericana. Su rendimiento jamás fue el esperado por los hinchas, y quedó como uno de los grandes señalados del descenso del equipo tombino.
Guillermo Pol Fernández deberá buscar su lugar en el mediocampo de Rosario Central, ocupado por nombres fuertes como Franco Ibarra, Ángel Di María, Jamilton Campaz y Vicente Pizarro.
Cuándo debutaría Guillermo Pol Fernández en Rosario Central
El anuncio de la llegada de Pol Fernández acaba de realizarse, por lo que es muy difícil pensar en que podría estar disponible para jugar el próximo partido de RosarioCentral, el cual será el miércoles 28 de enero contra Racing.
Probablemente el jugador deba ponerse a tono desde lo físico, por lo que recién Pol Fernández podría jugar nuevamente en RosarioCentral, a partir de la fecha número 4, en la visita a Aldosivi.