Pol Fernández pegó el portazo en Godoy Cruz y jugará con un campeón del mundo

La presentación de Guillermo Pol Fernández fue una sorpresa para los hinchas de Rosario Central, pero también para los de Godoy Cruz. Lo último que se sabía del ex Boca Juniors tras el descenso, era que se lo consideraba como uno de los jugadores a dejar el plantel y que su futuro parecía ser el retiro. Finalmente lo segundo no ocurrió, y llega en condición de libre al Canalla.

Tras 12 años, Guillermo Pol Fernández vuelve a Rosario Central, con una carrera importante en su espalda, que lo llevó a vestir la camiseta de Godoy Cruz, Boca Juniors, Racing Club, Cruz Azul y Fortaleza. Con ya 34 años, el jugador está próximo a llegar a los 300 partidos en su carrera.

Pol fernandez

Su paso más reciente por Godoy Cruz no fue el más positivo de todos, y es que Guillermo Pol Fernández jugó apenas 15 partidos entre el torneo local y la Copa Sudamericana. Su rendimiento jamás fue el esperado por los hinchas, y quedó como uno de los grandes señalados del descenso del equipo tombino.

Guillermo Pol Fernández deberá buscar su lugar en el mediocampo de Rosario Central, ocupado por nombres fuertes como Franco Ibarra, Ángel Di María, Jamilton Campaz y Vicente Pizarro.

Cuándo debutaría Guillermo Pol Fernández en Rosario Central

El anuncio de la llegada de Pol Fernández acaba de realizarse, por lo que es muy difícil pensar en que podría estar disponible para jugar el próximo partido de Rosario Central, el cual será el miércoles 28 de enero contra Racing.

futbol-clausura-rosario central-godoy cruz-estadio-angel di maria (1)

Probablemente el jugador deba ponerse a tono desde lo físico, por lo que recién Pol Fernández podría jugar nuevamente en Rosario Central, a partir de la fecha número 4, en la visita a Aldosivi.