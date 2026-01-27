Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo: cuánto sale la entrada para No Socios

La venta de entradas para los Socios de Gimnasia y Esgrima de Mendoza tiene una modalidad simple y muy sencilla, para poder acceder al Estadio Víctor Antonio Legrotaglie para el partido contra San Lorenzo. Quienes tengan la cuota al día, tan solo deberán acercarse con el DNI físico.

En el caso de la venta exclusiva de entradas para hinchas de Gimnasia y Esgrima de Mendoza que no sean socios, se realizará desde el martes 27 de enero, día del partido. La comercialización empezará a las 16:30 horas en las boletería del club, por calle Lencinas, y solamente se aceptará pago en efectivo.

El valor de las entradas para No Socios para el partido de Gimnasia y Esgrima de Mendoza con San Lorenzo en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie costarán los siguientes montos:

Generales $40.000

Damas y jubilados $20.000

Menores $10.000

Platea Oeste $90.000

Damas y jubilados $60.000

Menores $30.000

Platea Norte $60.000

Damas y jubilados $40.000

Menores $20.000

Gimnasia y Esgrima contra San Lorenzo: hora y posibles formaciones

Luego de 42 años, Gimnasia y Esgrima de Mendoza vuelve a jugar contra San Lorenzo. Esta vez será en un marco histórico, haciendo el Lobo de local en su vuelta a la Primera División.