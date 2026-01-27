Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo: cuánto sale la entrada para No Socios

Comienza la segunda fecha de la Primera División, y Gimnasia y Esgrima de Mendoza buscará estirar su racha para mantenerse en la parte de arriba de la tabla de posiciones. Durante este martes 27 de enero a las 20 horas, el Lobo hará su debut como local, recibiendo a SanLorenzo. Una de las novedades es que los No Socios podrán acceder a entradas, inclusive antes del partido.
Desde las 16:30, los hinchas No Socios de Gimnasia y Esgrima de Mendoza podrán acercarse al Estadio Víctor Antonio Legrotaglie para comprar su entrada y ver el partido de la segunda fecha, contra San Lorenzo. Con valores que van desde los 10 mil pesos hasta los 90 mil pesos, el club detalló la forma de acceder a su entrada, y también confirmó la modalidad para quienes sí son socios.
Gimnasia y Esgrima se mide con San Lorenzo: cómo comprar la entrada para No Socios y cuánto cuestan
A través de las redes sociales, Gimnasia y Esgrima de Mendoza anunció que habilita la venta de entradas para Socios y No Socios, destinado al partido de la segunda fecha del Torneo Apertura de Primera División, contra San Lorenzo. El encuentro es el debut del Lobo como local, y recibe al Ciclón tras 42 años.
La venta de entradas para los Socios de Gimnasia y Esgrima de Mendoza tiene una modalidad simple y muy sencilla, para poder acceder al Estadio Víctor Antonio Legrotaglie para el partido contra San Lorenzo. Quienes tengan la cuota al día, tan solo deberán acercarse con el DNI físico.
En el caso de la venta exclusiva de entradas para hinchas de Gimnasia y Esgrima de Mendoza que no sean socios, se realizará desde el martes 27 de enero, día del partido. La comercialización empezará a las 16:30 horas en las boletería del club, por calle Lencinas, y solamente se aceptará pago en efectivo.
El valor de las entradas para No Socios para el partido de Gimnasia y Esgrima de Mendoza con San Lorenzo en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie costarán los siguientes montos: