Gonzalo Bertranou jugará en la nueva franquicia de la Major League Rugby de Estados Unidos

Como la temporada de la MLR no abarca todo el año, Gonzalo Bertranou tuvo la posibilidad de volver a jugar en 2025 para Los Tordos, club en el que se inició, tanto en el Torneo del Interior como el Regional del Oeste.

La Major League Rugby 2026

La Major League Rugby de Estados Unidos comenzará su temporada 2026 el próximo 28 de marzo cuando California Legion juegue frente a Anthem RC y la temporada regular finalizará el 7 de junio.

Con la fusión de los dos equipos de California y la deserción de otras franquicias por motivos financieros, el certamen tendrá solo 6 conjuntos participantes.