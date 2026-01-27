Gonzalo Bertranou jugará en la nueva franquicia de la Major League Rugby de Estados Unidos

California Legion, la nueva franquicia que competirá en la Major League Rugby de Estados Unidos, anunció que Gonzalo Bertranou será parte del plantel en la temporada 2026.
El medio scrum mendocino de 32 años tuvo una destacada actuación el año pasado en RFC Los Ángeles, siendo elegido el mejor back de la liga, y ahora defenderá los colores de la fusión entre su anterior equipo y San Diego Legion.
Será un nuevo paso en la carrera profesional de Bertranou ya que pasó por Jaguares en el Súper Rugby y luego jugó en Dragons en Gales antes de llegar a la liga estadounidense.
Como la temporada de la MLR no abarca todo el año, Gonzalo Bertranou tuvo la posibilidad de volver a jugar en 2025 para Los Tordos, club en el que se inició, tanto en el Torneo del Interior como el Regional del Oeste.
La Major League Rugby de Estados Unidos comenzará su temporada 2026 el próximo 28 de marzo cuando California Legion juegue frente a Anthem RC y la temporada regular finalizará el 7 de junio.
Con la fusión de los dos equipos de California y la deserción de otras franquicias por motivos financieros, el certamen tendrá solo 6 conjuntos participantes.