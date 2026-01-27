"Te vas a arrepentir": la catarata de críticas que no dan respiro al nuevo refuerzo de Boca Juniors

El mercado de pases de Boca Juniors fue muy tedioso para los hinchas que pedían refuerzos, y parece que antes del cierre, la dirigencia se despertó anunciando dos nuevos jugadores. Si bien el gran pedido en las redes fue pedir un reemplazo para Cavani, Giménez y Merentiel, desde el club de la Ribera confirmaron dos jugadores que jerarquizan el plantel: Ángel Romero y Santiago Ascacibar.
Boca Juniors acaba de anunciar que el capitán de Estudiantes de La Plata, Santiago Ascacíbar, es el nuevo refuerzo del club, cerrándolo con un monto mucho menor al hablado, al que se suma el pase de Brian Aguirre. Los hinchas del Pincha no lo soportaron y llenaron las redes sociales de comentarios en contra del pase del jugador, dejándole en claro "que se va a arrepentir".
Santiago Ascacíbar llegó a Boca Juniors y los hinchas de Estudiantes lo "crucificaron"
Mediante la página alternativa que utiliza Boca Juniors para hacer oficiales las contrataciones de nuevos jugadores, se conoció que finalmente SantiagoAscacíbar es nuevo refuerzo del equipo dirigido por Úbeda. El excapitán de Estudiantes inició el mercado de pases sonando para River Plate, pero tras varias idas y vueltas, vestirá la mítica azul y oro.
SantiagoAscacíbar parece ser la tercera pieza que le faltaba al mediocampo de Boca Juniors, siendo el acompañante de Leandro Paredes y Milton Delgado, ofreciendo esa famosa opción "box to box".
Mientras los hinchas de Boca Juniors celebran la llegada del segundo refuerzo, que se suma a Ángel Romero, desde el lado de los hinchas de Estudiantes de La Plata, pocos despidieron a Santiago Ascacíbar con cariño. "Verón hay uno solo", "te vas a arrepentir de lo que estas haciendo", "Ya se hizo odiar, el no tendría que haber abierto la boca ni sacarse fotitos con su representante" fueron algunos de los comentarios que más se repetían en las redes.
Por si no fuese suficiente, el miércoles Boca Juniors visita a Estudiantes de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura, y los hinchas del Pincha ya viven la previa en las redes, anticipando un clima muy caliente contra el jugador, e incluso pidiendo que "lo rompan todo".
Boca Juniors compró a Santiago Ascacíbar: cuánto paga por el pase
Luego de una negociación bastante corta, BocaJuniors hizo oficial durante el mediodía de este martes, la contratación de Santiago Ascacíbar como nuevo refuerzo del club.
Si bien no se han conocido oficialmente los números de la negociación por Santiago Ascacíbar, los periodistas que cubren el mercado de pases de Boca Juniors, como Germán García Grova, revelaron los siguientes datos:
Firma por 4 temporadas
Casi 4 millones de dólares por el 80% del pase
Estudiantes se deja el 20% del pase restante
Brian Aguirre pasa a Estudiantes a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra