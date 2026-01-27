"Te vas a arrepentir": la catarata de críticas que no dan respiro al nuevo refuerzo de Boca Juniors

Santiago Ascacíbar parece ser la tercera pieza que le faltaba al mediocampo de Boca Juniors, siendo el acompañante de Leandro Paredes y Milton Delgado, ofreciendo esa famosa opción "box to box".

Mientras los hinchas de Boca Juniors celebran la llegada del segundo refuerzo, que se suma a Ángel Romero, desde el lado de los hinchas de Estudiantes de La Plata, pocos despidieron a Santiago Ascacíbar con cariño. "Verón hay uno solo", "te vas a arrepentir de lo que estas haciendo", "Ya se hizo odiar, el no tendría que haber abierto la boca ni sacarse fotitos con su representante" fueron algunos de los comentarios que más se repetían en las redes.

Boca juniors santiago ascacibar

Por si no fuese suficiente, el miércoles Boca Juniors visita a Estudiantes de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura, y los hinchas del Pincha ya viven la previa en las redes, anticipando un clima muy caliente contra el jugador, e incluso pidiendo que "lo rompan todo".

Boca Juniors compró a Santiago Ascacíbar: cuánto paga por el pase

Luego de una negociación bastante corta, Boca Juniors hizo oficial durante el mediodía de este martes, la contratación de Santiago Ascacíbar como nuevo refuerzo del club.

Si bien no se han conocido oficialmente los números de la negociación por Santiago Ascacíbar, los periodistas que cubren el mercado de pases de Boca Juniors, como Germán García Grova, revelaron los siguientes datos: