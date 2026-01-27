La película Máquinas mortales ya está disponible en Netflix y se suma al catálogo de series y películas de acción y fantasía más impactantes de la plataforma. Estrenada originalmente en 2018 y dirigida por Christian Rivers, esta superproducción ambientada en un mundo posapocalíptico propone una historia visualmente ambiciosa donde las ciudades se desplazan sobre ruedas y luchan por sobrevivir.
Netflix: acaba de estrenar la película de acción de 2 horas que ya arrasa en el top mundial
Es una producción de acción y fantasía que acaba de llegar a Netflix y se posiciona entre las series y películas más impactantes de la plataforma
Con una duración de 2 horas y 8 minutos, Máquinas mortales combina acción, aventura y fantasía en una propuesta diferente, respaldada por su impresionante diseño de producción y efectos especiales. Aunque recibió críticas divididas, la película fue nominada a los Premios Saturn a Mejor Dirección, destacando el trabajo de Rivers detrás de cámara.
Si bien la película disponible en Netflix obtuvo críticas dispares, William Bibbiani de The Wrap elogió su originalidad y capacidad de asombro, definiéndola como “una experiencia sorprendente y visualmente impactante”.
Netflix: de qué trata la película Máquinas mortales
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Máquinas mortales versa: “En un mundo posapocalíptico, una chica y sus rebeldes amigos buscan impedir que la gigante ciudad móvil de Londres destruya todo a su paso”.
Miles de años después de la destrucción de la civilización por un cataclismo, la humanidad se ha adaptado y, ahora, existen gigantescas ciudades en movimiento que vagan por la tierra sobre enormes ruedas, absorbiendo a los pueblos más pequeños para obtener recursos.
En una de esas colosales urbes, Tom Natsworthy (Robert Sheehan), proveniente de la clase baja de Londres, deberá luchar por su vida junto a la peligrosa fugitiva Hester Shaw (Hera Hilmar). Dos opuestos, cuyos caminos nunca debieron cruzarse, forman una peculiar alianza destinada a cambiar el curso del futuro.
Netflix: tráiler de la película Máquinas mortales
Reparto de Máquinas mortales, película de Netflix
- Hera Hilmar (Hester Shaw)
- Robert Sheehan (Tom Natsworthy)
- Hugo Weaving (Thaddeus Valentine)
- Jihae (Anna Fang)
- Ronan Raftery (Bevis Pod)
- Leila George (Katherine Valentine)
- Patrick Malahide (Magnus Crome)
- Stephen Lang (Shrike)
- Colin Salmon (Chudleigh Pomeroy)
- Mark Mitchinson (Vambrace)
Dónde ver la película Máquinas mortales, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Máquinas mortales se puede ver en Netflix y HBO Max.
- Estados Unidos: la película Máquinas mortales se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
- España: la película Máquinas mortales se puede ver en Netflix, Prime Video y Movistar Plus.