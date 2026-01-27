Netflix: acaba de estrenar la película de acción de 2 horas que ya arrasa en el top mundial

Netflix: de qué trata la película Máquinas mortales

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Máquinas mortales versa: “En un mundo posapocalíptico, una chica y sus rebeldes amigos buscan impedir que la gigante ciudad móvil de Londres destruya todo a su paso”.

Miles de años después de la destrucción de la civilización por un cataclismo, la humanidad se ha adaptado y, ahora, existen gigantescas ciudades en movimiento que vagan por la tierra sobre enormes ruedas, absorbiendo a los pueblos más pequeños para obtener recursos.

En una de esas colosales urbes, Tom Natsworthy (Robert Sheehan), proveniente de la clase baja de Londres, deberá luchar por su vida junto a la peligrosa fugitiva Hester Shaw (Hera Hilmar). Dos opuestos, cuyos caminos nunca debieron cruzarse, forman una peculiar alianza destinada a cambiar el curso del futuro.

Netflix: tráiler de la película Máquinas mortales

Reparto de Máquinas mortales, película de Netflix

Hera Hilmar (Hester Shaw)

Robert Sheehan (Tom Natsworthy)

Hugo Weaving (Thaddeus Valentine)

Jihae (Anna Fang)

Ronan Raftery (Bevis Pod)

Leila George (Katherine Valentine)

Patrick Malahide (Magnus Crome)

Stephen Lang (Shrike)

Colin Salmon (Chudleigh Pomeroy)

Mark Mitchinson (Vambrace)

Dónde ver la película Máquinas mortales, según la zona geográfica