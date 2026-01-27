Netflix es sensación con la serie turca de 8 capítulos con el mismo actor de la exitosa Doctor Milagro. Una fresca adaptación de la icónica novela Frankenstein, se trata de Criatura.
Netflix arrasa con la serie turca de 8 capítulos con el actor de Doctor Milagro
Netflix es sensación con la serie turca de 8 capítulos con el mismo actor de la exitosa Doctor Milagro. Una fresca adaptación de la icónica novela Frankenstein
Criatura tiene 8 capítulos; aunque la serie realiza modificaciones significativas en la trama al trasladarla a un entorno diferente, se mantiene fiel a la esencia de la historia original.
En Criatura, un joven estudiante de medicina aventurero, rebelde y lleno de aspiraciones, anhela convertirse en un médico excepcional, capaz de enfrentar las epidemias sin cura.
Una de las cuestiones más fundamentales de la humanidad, la muerte y el más allá. El mayor deseo de Ziya, un joven estudiante de medicina aventurero, rebelde e ilusionado, es ser muy buen médico y curar muchas epidemias para las que la medicina no encuentra remedio.
Netflix: de qué trata la serie turca, Criatura
Criatura es una serie de terror inspirada en el clásico de Mary Shelley, Frankenstein. La historia gira en torno a uno de los asuntos fundamentales de la humanidad, la muerte y el posterior paso al más allá.
El joven estudiante de medicina, Ziya, sueña con ser el mejor médico para poder frenar epidemias para las que aún no hay cura.
La trama de la serie sigue la vida de Ihsan, un científico brillante pero audaz, obsesionado con la idea de crear vida.
Ziya (Taner Ölmez), el estudiante de Ihsan, también comparte su pasión por la ciencia, pero se distingue por su cautela y ética. Cuando Ihsan enfrenta una tragedia, Ziya se embarca en la misión de completar el trabajo de su mentor.
Sin embargo, los experimentos de Ziya toman un giro inesperado, dando origen a una criatura monstruosa, cuyo papel es desempeñado por Engin Benli.
Netflix: protagonistas de la serie turca, Criatura
- Taner Ölmez
- Erkan Kolçak Köstendil
- Engin Benli
Tráiler de la serie Criatura
Dónde ver la serie Criatura, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Criatura se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Criatura se puede ver en Netflix.
- España: la serie Criatura se puede ver en Netflix.