Netflix arrasa con la serie turca de 8 capítulos con el actor de Doctor Milagro

Una de las cuestiones más fundamentales de la humanidad, la muerte y el más allá. El mayor deseo de Ziya, un joven estudiante de medicina aventurero, rebelde e ilusionado, es ser muy buen médico y curar muchas epidemias para las que la medicina no encuentra remedio.

Netflix: de qué trata la serie turca, Criatura

Criatura es una serie de terror inspirada en el clásico de Mary Shelley, Frankenstein. La historia gira en torno a uno de los asuntos fundamentales de la humanidad, la muerte y el posterior paso al más allá.

criaturas

El joven estudiante de medicina, Ziya, sueña con ser el mejor médico para poder frenar epidemias para las que aún no hay cura.

La trama de la serie sigue la vida de Ihsan, un científico brillante pero audaz, obsesionado con la idea de crear vida.

Ziya (Taner Ölmez), el estudiante de Ihsan, también comparte su pasión por la ciencia, pero se distingue por su cautela y ética. Cuando Ihsan enfrenta una tragedia, Ziya se embarca en la misión de completar el trabajo de su mentor.

Sin embargo, los experimentos de Ziya toman un giro inesperado, dando origen a una criatura monstruosa, cuyo papel es desempeñado por Engin Benli.

Netflix: protagonistas de la serie turca, Criatura

Taner Ölmez

Erkan Kolçak Köstendil

Engin Benli

Tráiler de la serie Criatura

Embed - SERIE: Criatura (2023) | Trailer subtitulado en español | Netflix

Dónde ver la serie Criatura, según la zona geográfica