Mundial 2026: es apodado el "Messi" de Jordania y busca amargar a la Selección argentina

Jordania es un equipo que, de la mano de su técnico Jamal Sellami, se convirtió en una de las mayores sorpresas de los últimos años en Asia, especialmente por una solidez defensiva que complicó a cada uno de los rivales. Pero su plan no es solo defender, sino que además armó un plantel con nombres interesantes de mitad de cancha para adelante, que le da velocidad y dinamismo, que puede agarrar mal parado a cualquier plantel.

Si bien parece un "equipo chico" en la previa, Jordania viene de solo perder dos de los últimos doce partidos disputados, marcó 19 goles y recibió apenas ocho. Aunque resulten desconocidos, hay nombres que pueden sorprender en el Mundial 2026, y que hasta le permitan ser una de las revelaciones, algo que puede darse inclusive desde su partido con la Selección argentina.

jordania 4

Todo plantel tiene una figura, y Jordania cuenta con su propio "Messi": Mousa Al-Tamari. El extremo derecho de tan solo 28 años es la mayor esperanza del rival de la Selección argentina, y es que el capitán, que hoy brilla en el Stade Rennes de Francia, es la carta más fuerte del ataque jordano, con un despliegue y velocidad que lo llevó a ser llamado como el astro argentino.

De igual manera, el "Messi" de Jordania no es la única carta para hacer un gran papel en el Mundial 2026, ya que se destacan también Yazan Al Naimat y Ali Alwan, las otras figuras del ataque jordano. El plantel del país asiático es una mezcla de jóvenes que se destacan en el fútbol local, y jugadores con experiencia en el ámbito internacional.

Cómo es el fixture de Jordania en el Mundial 2026: cuándo juega con la Selección argentina

Para el Mundial 2026, Jordania completa el grupo J con la Selección argentina, Argelia y Austria. El fixture se compone de la siguiente manera: