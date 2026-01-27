El origen de ciertas patologías que afectaron a la humanidad durante siglos motivó debates profundos en la comunidad científica. Recientemente, un equipo internacional liderado por el Instituto Suizo de Bioinformática de la Universidad de Lausana presentó un hallazgo que cambia la cronología conocida hasta ahora. A través de un estudio publicado en la revista Science, se confirmó el descubrimiento de una cepa desconocida de la bacteria Treponema pallidum en restos óseos hallados en territorio de Colombia.
Descubrimiento arqueológico indica que una de las peores enfermedades pudo haberse originado en Colombia
Un nuevo descubrimiento genético en restos humanos de Colombia sugiere que la enfermedad conocida como sífilis tiene raíces milenarias en América
Este hallazgo resulta fundamental porque los restos analizados tienen una antigüedad de aproximadamente 5.500 años. La cifra supera por más de tres milenios al registro más antiguo que se tenía sobre esta enfermedad. El análisis genético se realizó sobre la osamenta de un cazador-recolector que habitó la zona de Sabana de Bogotá. Este individuo, que murió con una edad estimada entre los 45 y 60 años, no presentaba lesiones óseas visibles, lo que vuelve al hallazgo todavía más inusual para la ciencia actual.
El impacto del descubrimiento en la historia de la enfermedad
La investigación utilizó una técnica avanzada denominada secuenciación por "escopeta" para reconstruir el genoma del patógeno a partir de un fragmento de tibia. Los resultados arrojaron la presencia de una subespecie bautizada como TE1-3. Según las estimaciones de los expertos, este linaje se separó de otras ramas de la bacteria hace más de 13.700 años. Este dato refuerza la teoría de que la enfermedad ya circulaba en el continente americano mucho antes del contacto con las expediciones europeas.
La ubicación geográfica del hallazgo en Colombia también llamó la atención de los especialistas. La Sabana de Bogotá posee un clima templado y fresco que favoreció la conservación del material genético durante milenios. En entornos más cálidos, el ADN suele degradarse con rapidez, pero las condiciones particulares de este refugio rocoso en Tequendama I permitieron que el genoma microbiano sobreviviera en buen estado hasta el presente.
El debate sobre la sífilis y su evolución
Durante décadas, existió una disputa sobre si la sífilis llegó a Europa desde América con el regreso de Cristóbal Colón en 1493 o si ya existía previamente en el Viejo Mundo. Aunque el ADN recuperado en este descubrimiento no aclara el momento exacto en que la bacteria comenzó a transmitirse de forma sexual, sí ofrece un punto de referencia sólido para ubicar su evolución temprana en las Américas.
Los científicos que analizaron el caso en Colombia señalaron que la detección de patógenos en restos sin signos externos de infección abre nuevas puertas para la paleomicrobiología. Esto significa que muchos casos de la enfermedad podrían ser "arqueológicamente invisibles" a simple vista. El estudio establece que la presencia de la bacteria es sumamente antigua y que su propagación por el mundo respondió a factores sociales y climáticos complejos.
A pesar de que este hallazgo en Colombia aporta luz sobre el pasado, los expertos recordaron que el aumento actual de casos de esta enfermedad en países como Australia no depende de la evolución de la bacteria. El incremento moderno se vincula con comportamientos sociales y fallas en los sistemas de salud. El descubrimiento científico, por lo tanto, sirve para entender la profundidad de nuestras raíces biológicas y la larga convivencia de la humanidad con este tipo de patógenos.