Descubrimiento arqueológico indica que una de las peores enfermedades pudo haberse originado en Colombia

La ubicación geográfica del hallazgo en Colombia también llamó la atención de los especialistas. La Sabana de Bogotá posee un clima templado y fresco que favoreció la conservación del material genético durante milenios. En entornos más cálidos, el ADN suele degradarse con rapidez, pero las condiciones particulares de este refugio rocoso en Tequendama I permitieron que el genoma microbiano sobreviviera en buen estado hasta el presente.

El debate sobre la sífilis y su evolución

Durante décadas, existió una disputa sobre si la sífilis llegó a Europa desde América con el regreso de Cristóbal Colón en 1493 o si ya existía previamente en el Viejo Mundo. Aunque el ADN recuperado en este descubrimiento no aclara el momento exacto en que la bacteria comenzó a transmitirse de forma sexual, sí ofrece un punto de referencia sólido para ubicar su evolución temprana en las Américas.

esqueleto El esqueleto que llevó al descubrimiento.

Los científicos que analizaron el caso en Colombia señalaron que la detección de patógenos en restos sin signos externos de infección abre nuevas puertas para la paleomicrobiología. Esto significa que muchos casos de la enfermedad podrían ser "arqueológicamente invisibles" a simple vista. El estudio establece que la presencia de la bacteria es sumamente antigua y que su propagación por el mundo respondió a factores sociales y climáticos complejos.

A pesar de que este hallazgo en Colombia aporta luz sobre el pasado, los expertos recordaron que el aumento actual de casos de esta enfermedad en países como Australia no depende de la evolución de la bacteria. El incremento moderno se vincula con comportamientos sociales y fallas en los sistemas de salud. El descubrimiento científico, por lo tanto, sirve para entender la profundidad de nuestras raíces biológicas y la larga convivencia de la humanidad con este tipo de patógenos.