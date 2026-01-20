Ángel Di María contó cómo superó las críticas en la Selección argentina y el respaldo de Maradona

"Eso, cuando el padre ya le había avisado que, si no lo subían, tenía que abandonar. "Zafé de laburar. Obvio que si tenía que laburar de carbonero iba a ser feliz", agregó.

"Cuando empecé en la Primera de Central cambió todo. Se me vino otro mundo en tema familia y responsabilidad. Era ayudar a mi familia. Ahí cambió todo. Yo podía hacer que mi viejo deje de laburar, que ya no se despierte a la mañana con tres grados de frío es hermoso", manifestó sobre lo que significó llegar a su primer contrato profesional.

Pero advirtió: "Ya había debutado cuando cobré mis primeros dineros. Después no supe bien porque el representante que tenía me cagó. Creo que hice contrato de Primera con Central pero ganaba dos mil pesos. Era re poquito, agarraba una luca y la otra para mi viejo".

En un momento el conductor le dio una bicicleta en miniatura para recordar cuando su madre lo llevaba a entrenar en las Inferiores y se emocionó: "A veces parece que todo es fácil. La gente ve lo de ahora, pero no ve lo anterior. Cuando uno recuerda estas cosas, sé que todo lo que tengo es gracias a esto".

Ángel Di María y sus difíciles momentos con la Selección argentina

El rosarino tuvo etapas de oro con la Selección argentina, pero también fue uno de los jugadores más criticado, es por eso que tuvo que recurrir a la ayuda psicológica para poder soportarlo: "Gracias al psicólogo, que me dio tips de que los de afuera son de palo. Hoy veo que me putean y hablan de más, me da igual, ya sé que es el show que tiene que vender. Me di cuenta de que me daba igual, lo importante era lo que yo hacía, era cuestión de que me toque la buena".

A falta de 147 días para el Mundial 2026 y gracias al buen rendimiento presentado en el último tiempo en el Canalla es que algunos se ilusionan con la presencia de Di María en la cita máxima; pero el delantero multicampeón fue tajante sobre sus ganas de regresar a la Selección: "A veces sí. Pero es un no, 100%".

En la entrevista brindada a Juego Chino, conducido por Guillermo López y que es emitido por Telefé, recordó a Diego Maradona en una anécdota que data de 2010: "Un día me fueron a visitar mis padres, en el Mundial de Sudáfrica. Mi viejo estaba mal porque me daban con todo. Yo iba de la mano de mi mujer, se acerca Diego y les dice a mis padres: 'Tranquilos, ,eh. Cuando más lo puteen, más va a jugar'".

Lionel Scaloni - Ángel Di María Ángel Di María admitió que a veces piensa con volver a la Selección argentina.

Y recordó una frase de sus festejos luego de la Copa América cuando dijo "gracias Diego", celebración que no recuerda con lujo de detalles, pero que repitió en los festejos del Mundial: "Un día en mi casa le llega un mensaje de Dalma a mi mujer y le pregunta: 'Decime si es verdad'. Yo leía los labios y decía 'gracias Diego ', pero me salió".

"En la final de la Copa América le pedí antes de salir; sentí que me ayudó. Ahora lo tengo al lado", contó el delantero y fue ahí cuando mostró que en su celular tiene la imagen de Maradona, además de tener la de su esposa en modo Santa Jorgelina de Rosario Central.