"Los Epicúreos del Teatro": un viaje por la historia de un elenco comunitario que rompe moldes en Mendoza

Voces desde las tablas

Para quienes dan vida a estas historias, el libro es el reflejo de una entrega compartida. Mónica Groppa (70), integrante de las obras "Último paso" y "Comité de bienvenida", y parte del elenco desde sus inicios, contó “que Carlitos esté publicando este libro es emocionante para todo el elenco; sus logros son también nuestros. Es un profesor y director que entrega todo en los ensayos y nos contiene con mucha paciencia. Se merece todo reconocimiento”. Para ella, los 15 años del elenco encuentran su mejor festejo en estas páginas que definen al grupo como uno que “descubre que siempre fueron epicúreos”.

Por su parte, Laura Cocola (58), quien actúa en la obra "El último paso", destacó cómo el texto logra bajar la filosofía a la realidad del grupo. “Sentí una profunda admiración por Carlos porque recién al leer el libro me di cuenta de cómo se relacionan las tres obras con los epicúreos y la reflexión del filósofo, llevándolas con un vocabulario simple y cotidiano a nuestro presente como elenco comunitario. Allí se refleja el placer de la amistad, la comunidad y la vida compartida”, comentó conmovida por ser parte de esta “hermosa locura” de conjugar teatro, letras y amor a la vida.

Teatro, filosofía y placer

Un detalle distintivo de este nuevo libro es la participación del filósofo José Luis Trejo, quien comenta cada una de las piezas desde la perspectiva del epicureísmo. El texto establece un puente entre el contenido de las obras, la vida del elenco y la corriente filosófica de Epicuro, quien pregonaba "El Jardín" como un espacio donde la gente común se reunía a filosofar a través de lo sencillo y el placer de estar juntos.

"Hacemos teatro con gente común, pero de manera profesional. Al igual que en el jardín de Epicuro, nos reunimos para buscar la felicidad en lo sencillo y combatir la angustia a través de las historias", destacó Pedrosa, quien ya cuenta con ocho obras realizadas, seis de ellas de su propia autoría.

Elenco de Carlos Pedrosa

Historias con sentido que siguen recorriendo las salas mendocinas

El proyecto abarca una trilogía de obras que transitan desde la comedia dramática y el humor hasta el thriller psicológico. Blanca Nieves Guajardo, a quien todos llaman “Kiki” y que participó en "El último paso", describió la profundidad de esta propuesta: “Es una obra muy fuerte que te deja pensando mucho. Presentar un libro tan profundo y ponerlo al alcance de los demás es algo que me alegra un montón. Lo siento incluso como una ayuda, porque cada vez que lo leés volvés a plantearte cosas nuevas”.

Según Guajardo, Pedrosa toca temas sensibles desde el lado del humor y la seriedad: “Él escribe para hacerte crecer, para hacerte profundizar y aliviarte con temas a los que uno les tiene un poco de recelo. Te anima a ver la enfermedad, la muerte, la separación o el dejar ir, aliviando las cargas y acompañándote a sanar”.

El enfoque del teatro como herramienta de salud ha permitido que cada puesta en escena deje un mensaje sobre la empatía y la resiliencia humana, logrando que el arte sea un espacio de encuentro y transformación para sus integrantes.

Así, además del libro, las tres obras de Pedrosa, que son “El último paso”, “Comité de bienvenida” y “Vancana”, continuarán presentándose en los meses venideros en diversas salas de la provincia. Habrá funciones cuya recaudación será a beneficio del Hospital Saporiti de Rivadavia.

Sobre Carlos Pedrosa

Carlos Pedrosa es comunicador, escritor y actor. Ha sabido combinar su vocación por la palabra con una gestión teatral comunitaria en Mendoza. Su trabajo se caracteriza por llevar historias potentes a las salas locales, trabajando con un equipo que sostiene su visión del arte como un derecho accesible para todas las personas.