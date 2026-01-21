A 141 días del Mundial 2026, así será el nuevo formato de competencia con 48 países

El mundo del fútbol se prepara para una transformación sin precedentes. El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, no solo será la primera en ser organizada por tres naciones, sino que marcará el debut del formato más grande de la historia: 48 selecciones compitiendo por la gloria eterna.
Este cambio radical promete más partidos, más sedes y un sistema de clasificación que mantendrá el suspenso hasta el último minuto de la fase de grupos. Esto debido a que además de los dos primeros, también clasificarán a playoffs los ocho mejores terceros de cada grupo (en total serán 12).
Del 32 al 48: ¿por qué cambió el formato?
Desde Francia 1998, el Mundial se había conformado con 32 selecciones. Sin embargo, la FIFA decidió ampliar el cupo para dar mayor representación a confederaciones de África, Asia y Centroamérica. El resultado es un torneo monumental con 104 partidos (40 más que en Qatar 2022) que se extenderá por 39 días.
La fase de grupos constará de 12 zonas de cuatro equipos cada una de ellas. Tras descartar la idea inicial de grupos de tres integrantes, el ente madre del fútbol a nivel mundial confirmó que se mantendrá la esencia competitiva:
12 grupos de 4 equipos cada uno
Los dos mejores de cada grupo avanzarán directamente
Los 8 mejores terceros también clasificarán a la siguiente ronda
Con este novedoso sistema, FIFA asegura que casi ningún equipo quede eliminado tras el segundo partido, manteniendo el interés de las audiencias globales durante toda la primera etapa.
Una nueva instancia: los 16avos de final
Aquí es donde el formato se vuelve más exigente. A diferencia de ediciones anteriores donde los octavos de final eran el primer paso eliminatorio, en 2026 debutan los 16avos de final. Esto significa que, para conquistar el Mundial 2026, el campeón deberá jugar un total de 8 partidos (uno más que en el formato anterior). La ruta al título será:
Fase de grupos (3 partidos)
Dieciseisavos de final
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinal
Final
Sedes icónicas y fechas clave
El torneo comenzará el 11 de junio (dentro de 141 días) en el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México, convirtiéndose en el primer estadio en inaugurar tres mundiales. Por otro lado, la gran final se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Las 16 sedes se dividen estratégicamente para minimizar los viajes largos, aunque el desafío logístico de cruzar tres fronteras será el mayor reto para las selecciones participantes y, fundamentalmente, para sus seguidores.