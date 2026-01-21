A 141 días del Mundial 2026, así será el nuevo formato de competencia con 48 países

La fase de grupos constará de 12 zonas de cuatro equipos cada una de ellas. Tras descartar la idea inicial de grupos de tres integrantes, el ente madre del fútbol a nivel mundial confirmó que se mantendrá la esencia competitiva:

12 grupos de 4 equipos cada uno

Los dos mejores de cada grupo avanzarán directamente

Los 8 mejores terceros también clasificarán a la siguiente ronda

Con este novedoso sistema, FIFA asegura que casi ningún equipo quede eliminado tras el segundo partido, manteniendo el interés de las audiencias globales durante toda la primera etapa.

Pelota adidas trionda Mundial 2026 Adidas presentó la nueva Trionda, la pelota del Mundial 2026.

Una nueva instancia: los 16avos de final

Aquí es donde el formato se vuelve más exigente. A diferencia de ediciones anteriores donde los octavos de final eran el primer paso eliminatorio, en 2026 debutan los 16avos de final. Esto significa que, para conquistar el Mundial 2026, el campeón deberá jugar un total de 8 partidos (uno más que en el formato anterior). La ruta al título será:

Fase de grupos (3 partidos)

Dieciseisavos de final

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinal

Final

Sedes icónicas y fechas clave

El torneo comenzará el 11 de junio (dentro de 141 días) en el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México, convirtiéndose en el primer estadio en inaugurar tres mundiales. Por otro lado, la gran final se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Las 16 sedes se dividen estratégicamente para minimizar los viajes largos, aunque el desafío logístico de cruzar tres fronteras será el mayor reto para las selecciones participantes y, fundamentalmente, para sus seguidores.