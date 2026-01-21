Tras el no a River, Maher Carrizo continuaría su carrera en un exótico club europeo

Boca, por su parte, también mostró un pequeño interés, aunque no se llegó a la instancia de charlas formales. El Xeneize intentó sondear las condiciones del jugador, aprovechando que parte de su familia es hincha del club. No obstante, la respuesta fue la misma.

Mientras las negociaciones entre el club de Dinamarca y Vélez llega a buen puerto, hubo una señal que marca que el pase está a punto de concretarse. El futbolista, subcampeón del Mundial Sub 20 con la Selección argentina, no viajó con la delegación rumbo a Córdoba (este jueves el Fortín visitará a Instituto).

Vélez tiene negociaciones avanzadas para vender a Maher Carrizo al Midtjylland de Dinamarca.

*El "Fortín" trabaja para que los lleguen a la mejor cifra, tiempo que el futbolista ya dio luz verde para ir allí.

El Midtjylland es conocido en el mundo del fútbol por ser una "plataforma de lanzamiento". El club, que compite actualmente en la Europa League, utiliza un sistema de análisis de datos avanzado para potenciar jóvenes talentos. De esta manera se convierte en una vitrina directa hacia la Premier League o la Bundesliga, ligas con las que el club tiene constantes vínculos.

Desde el entorno del jugador explican que esta decisión es puramente deportiva. Ven en Dinamarca el lugar ideal para adaptarse al ritmo europeo sin la presión extrema de una liga de élite inmediata, buscando consolidarse antes de dar un salto aún mayor.