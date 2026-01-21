Inicio Ovación Fútbol River Plate
Tras el no a River, Maher Carrizo continuaría su carrera en un exótico club europeo

Maher Carrizo, la joya de Vélez, sacudió el mercado de pases argentino al rechazar una tentadora propuesta de River. Su destino está en una particular liga

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Maher Carrizo continuaría su carrera en el Viejo Continente.

El mercado de pases del fútbol argentino no deja de sorprender. Esta vez el protagonista es Maher Carrizo. El joven atacante de Vélez, señalado como una de las máximas promesas de la cantera de Liniers, ha tomado una decisión que dejó boquiabiertos a muchos: tras el no a River, se marchará a un llamativo club del Viejo Continente.

Su nuevo destino no es una de las cinco grandes ligas, sino el Midtjylland de Dinamarca. La operación, que se cerraría en una cifra cercana a los 11 millones de dólares, marca un hito en las transferencias del Fortín y redefine el futuro de una de las figuras con mayor proyección del país.

Maher Carrizo fue figura de la Selecci&oacute;n argentina Sub 20 en el Mundial 2025 de Chile.

Maher Carrizo fue figura de la Selección argentina Sub 20 en el Mundial 2025 de Chile.

River y Boca se quedaron con las ganas

River presentó una oferta formal de 6,5 millones de dólares netos por el 50% de su pase. Pese a que para muchos juveniles el llamado del Millonario sería tentador, Carrizo no dudó a la hora de rechazar la propuesta que llegó desde Núñez.

Boca, por su parte, también mostró un pequeño interés, aunque no se llegó a la instancia de charlas formales. El Xeneize intentó sondear las condiciones del jugador, aprovechando que parte de su familia es hincha del club. No obstante, la respuesta fue la misma.

Mientras las negociaciones entre el club de Dinamarca y Vélez llega a buen puerto, hubo una señal que marca que el pase está a punto de concretarse. El futbolista, subcampeón del Mundial Sub 20 con la Selección argentina, no viajó con la delegación rumbo a Córdoba (este jueves el Fortín visitará a Instituto).

El Midtjylland es conocido en el mundo del fútbol por ser una "plataforma de lanzamiento". El club, que compite actualmente en la Europa League, utiliza un sistema de análisis de datos avanzado para potenciar jóvenes talentos. De esta manera se convierte en una vitrina directa hacia la Premier League o la Bundesliga, ligas con las que el club tiene constantes vínculos.

Desde el entorno del jugador explican que esta decisión es puramente deportiva. Ven en Dinamarca el lugar ideal para adaptarse al ritmo europeo sin la presión extrema de una liga de élite inmediata, buscando consolidarse antes de dar un salto aún mayor.

