Gimnasia y Esgrima viajó a Santiago del Estero: el 11 que piensa Ariel Broggi para el debut

La estructura defensiva parece tener todo definido: César Rigamonti será el arquero, mientras que Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra formarán la línea de cuatro defensores, al margen de las pruebas en la semana con Carreras en la zaga central.

De mitad de cancha hacia adelante arrancan las dudas: Linares, Antonini, Lencioni y Ferreyra parecen tener su lugar asegurado, mientras que Rodríguez, Ceballos y Álvarez pelean por los dos lugares restantes del once, tal cual detalló Titito Fernández.

En limpio, el probable sería con César Rigamonti, Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra, Fermín Antonini, Nicolás Linares, Facundo Lencioni, Nicolás Ferreyra, Rodríguez, Ceballos o Álvarez.

Las bajas de Gimnasia y Esgrima

Dos de los jugadores que más esperaron su debut en Primera División son Nicolás Romano y Brian Andrada. Los canteranos sufrieron sendas molestias y no se subieron al avión con destino a Santiago del Estero. Ambos apuntan a poder debutar en casa contra San Lorenzo de Almagro, el próximo martes.