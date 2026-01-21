Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima viajó a Santiago del Estero: el 11 que piensa Ariel Broggi para el debut

Instalado en el norte, Gimnasia y Esgrima prepara un histórico estreno en Primera División ante un renovado Central Córdoba

Por UNO
Ariel Broggi y Facundo Lencioni, número puesto en Gimnasia y Esgrima.

Un viaje repleto de ilusión. El vuelo chárter que llevó a Gimnasia y Esgrima rumbo a Santiago del Estero no tiene otra palabra dentro de las valijas del plantel blanquinegro. Se viene un estreno histórico en Primera División ante Central Córdoba y la manija es total.

El duelo que marcará el estreno en la categoría de Gimnasia y Esgrima será este jueves 22.15 en el Madre de Ciudades, en una provincia que, llamativamente, no viene teniendo jornadas agobiantes como acostumbra en esta época del verano, un dato alentador a tener en cuenta.

Nicolás Ferreyra 1.jpg
Ferreyra será titular en el debut de Gimnasia y Esgrima, Andrada ni siquiera viaja.

El rompecabezas de Ariel Broggi tiene las piezas en su lugar, aunque no está confirmado tras el hermetismo que ha tenido el plantel durante toda la semana luego de retornar de Buenos Aires. Habrá varios refuerzos del vamos y una estructura que viene del ascenso.

La estructura defensiva parece tener todo definido: César Rigamonti será el arquero, mientras que Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra formarán la línea de cuatro defensores, al margen de las pruebas en la semana con Carreras en la zaga central.

De mitad de cancha hacia adelante arrancan las dudas: Linares, Antonini, Lencioni y Ferreyra parecen tener su lugar asegurado, mientras que Rodríguez, Ceballos y Álvarez pelean por los dos lugares restantes del once, tal cual detalló Titito Fernández.

En limpio, el probable sería con César Rigamonti, Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra, Fermín Antonini, Nicolás Linares, Facundo Lencioni, Nicolás Ferreyra, Rodríguez, Ceballos o Álvarez.

Las bajas de Gimnasia y Esgrima

Dos de los jugadores que más esperaron su debut en Primera División son Nicolás Romano y Brian Andrada. Los canteranos sufrieron sendas molestias y no se subieron al avión con destino a Santiago del Estero. Ambos apuntan a poder debutar en casa contra San Lorenzo de Almagro, el próximo martes.

