Gimnasia y Esgrima vivirá un jornada histórica y debutará en Primera División ante Central Córdoba

Gimnasia y Esgrima tiene una cita con la historia en el choque que sostendrá este jueves frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
Gimnasia y Esgrima tendrá su estreno en el Torneo Apertura 2026 frente a Central Córdoba, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
El encuentro válido por la Zona A se iniciará a las 22.15 en el estadio Madre de Ciudades, será televisado por ESPN Premium y tendrá el arbitraje de Hernán Mastrángelo.
El Lobo disputará su primer partido oficial en Primera División, con el único antecedentes de sus participaciones en los viejos torneos Nacionales, y con un equipo dirigido por Ariel Broggi que mantuvo una base de jugadores que lograron el ascenso y ha incorporado 14 futbolistas.
El Ferroviario tendrá este jueves el estreno del entrenador Lucas Pusineri quien llega tras la renuncia de Omar De Felippe, quien dejó el cargo tras quedar eliminado ante Estudiantes en Santiago del Estero, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.
El último enfrentamiento oficial entre ambos equipos se registró el 9 de febrero de 2019, con triunfo de Gimnasia y Esgrima 2 a 0 como local con un doblete de Patricio Cucchi, por el torneo de la Primera Nacional.
En la segunda categoría del fútbol argentino jugaron 4 veces, el Ferrioviario ganó 2, el Lobo una y empataron la restante.
Además, el 12 de diciembre de 1971 Gimnasia y Esgrima dio el batacazo en Santiago del Estero y ganó 2-1 con goles del Victor Legrotaglie y Jorge Luna mientras que Orlando Bucci marco para el Ferroviario
Central Córdoba: Alan Aguerre; José Gómez, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla y Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Federico Rodríguez, Fernando Juárez y Horacio Tijanovich; Joaquín Flores y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan Franco, Lautaro Carrera o Imanol González, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Julián Ceballos o Juan Pablo Álvarez, Fermín Antonini y Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Nicolás Ferreyra DT: Ariel Broggi.
Cancha: Madre de Ciudades
Hora: 22.15.
Arbitro: Hernán Mastrángelo.
TV: ESPN Premium.