Gimnasia y Esgrima vivirá un jornada histórica y debutará en Primera División ante Central Córdoba

Las incorporaciones de Gimnasia y Esgrima

Juan Pablo Álvarez (volante externo)

Julián Ceballos (volante)

Valentino Simoni (delantero)

Santiago Rodríguez (delantero)

Tomás Ortiz (volante mixto)

Santiago Roggero (arquero)

Nicolás Linares (volante ofensivo)

Ezequiel Muñoz (defensor central)

Esteban Fernández (mediocentro ofensivo)

Juan José Franco (lateral derecho)

Luciano Paredes (lateral derecho)

Blas Armoa (volante)

Ignacio Sabatini (delantero)

Central Córdoba estrena entrenador

El Ferroviario tendrá este jueves el estreno del entrenador Lucas Pusineri quien llega tras la renuncia de Omar De Felippe, quien dejó el cargo tras quedar eliminado ante Estudiantes en Santiago del Estero, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Antecedentes

El último enfrentamiento oficial entre ambos equipos se registró el 9 de febrero de 2019, con triunfo de Gimnasia y Esgrima 2 a 0 como local con un doblete de Patricio Cucchi, por el torneo de la Primera Nacional.

En la segunda categoría del fútbol argentino jugaron 4 veces, el Ferrioviario ganó 2, el Lobo una y empataron la restante.

Además, el 12 de diciembre de 1971 Gimnasia y Esgrima dio el batacazo en Santiago del Estero y ganó 2-1 con goles del Victor Legrotaglie y Jorge Luna mientras que Orlando Bucci marco para el Ferroviario

Probables formciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; José Gómez, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla y Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Federico Rodríguez, Fernando Juárez y Horacio Tijanovich; Joaquín Flores y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan Franco, Lautaro Carrera o Imanol González, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Julián Ceballos o Juan Pablo Álvarez, Fermín Antonini y Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Nicolás Ferreyra DT: Ariel Broggi.

Cancha: Madre de Ciudades

Hora: 22.15.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

TV: ESPN Premium.