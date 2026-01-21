El PSG de Luis Enrique se cae a pedazos: "El fútbol es un deporte de..."

Sin embargo, los últimos resultados evidencian el mal momento del conjunto dirigido por el asturiano.

Luis Enrique El PSG viene de quedar eliminado de la Copa Francia en dieciseisavos de final.

El PSG de Luis Enrique se cae a pedazos

El entrenador español lo ha ganado todo con el PSG: ligas locales, Copa de Francia, Supercopa de Francia, la ansiada Champions League y la Copa Intercontinental. Sin embargo, por momentos parece perder el chip ganador y la memoria, con actuaciones que derivan en papelones históricos.

Eso quedó en evidencia en la final del Mundial de Clubes ante Chelsea, donde el conjunto francés llegaba como favorito, pero cayó 3 a 0 tras recibir todos los goles en el primer tiempo.

Luego, en otro momento de pérdida momentánea de lucidez, cayó en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia 2026 frente al Paris FC, un equipo ampliamente inferior en presupuesto, historia e infraestructura.

Para colmo, en su última presentación por la Champions cayó como visitante por 2 a 1 con el Sporting CP, lo que desató el enojo del entrenador que manifestó: "El fútbol es un deporte de mierda", haciendo referencia a que su equipo fue el que mejor jugó y más propuso.

De igual manera, no hay que olvidar que "goles son amores" y que convertir marca la diferencia en un deporte en el que los merecimientos poco importan ya que "jugar bien" solo aumenta las posibilidades de ganar, no lo garantiza.

PSG - Sporting CP Doblete de Luis Suárez y caída del PSG en el certamen internacional.

La palabra de Luis Enrique tras la caída del PSG

Luego de la caída del conjunto parisino en el certamen internacional de equipos más importante de Europa, el asturiano calificó el fútbol como "un deporte de mierda", porque entiende que el equipo que mejor jugó, perdió.

Ante la pregunta de por qué perdió, respondió: "Es muy fácil: es fútbol. Es el mejor partido fuera de casa que hemos jugado esta temporada. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de mi equipo. Con esta mentalidad, llegaremos muy lejos".

"Es una pena porque solo vi a un equipo en todo el partido. Fuimos muy superiores contra un rival muy bueno. Es muy decepcionante porque es muy injusto. Es difícil hablar de fútbol ahora mismo. El fútbol es una mierda", continuó analizando el entrenador del PSG.

Embed LUIS ENRIQUE después de la derrota de su equipo PSG 1-2 ante Sporting CP en Champions:



"Fuimos MUY SUPERIORES. Hemos perdido porque el fútbol es un deporte de m13rd4, puede ser muy injusto".pic.twitter.com/cez2OgvE3r — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) January 21, 2026

"Cuando hay problemas, no os preocupéis, es culpa mía, pero estoy muy satisfecho. Estábamos frustrados, y yo era el más frustrado de todos, porque entiendo a mis jugadores. Perdimos porque es un deporte de mierda, el fútbol es una mierda. Perdimos contra el París FC, empatamos en Bilbao y esta noche pasa lo mismo. Estoy acostumbrado", concluyó Luis Enrique.

El PSG está quinto en la liguilla de la Champions League con 13 puntos y en la octava (y última fecha) recibirá al Newcastle United, equipo que se juega la clasificación a los octavos de final.