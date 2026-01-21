El PSG de Luis Enrique se cae a pedazos: "El fútbol es un deporte de..."

La llegada de Luis Enrique al PSG y al fútbol francés causó una revolución ya que rápidamente impuso su manera de ver el deporte donde necesita que los once jugadores sean parte de un bloque defensivo y ofensivo, mientras que de igual manera permite espacios para que la creación personal tome protagonismo.
Una de los videos que se hizo viral en su llegada al conjunto parisino fue cuando le dio una masterclass a Kylian Mbappé sobre liderazgo y donde le explicó que para ser el mejor del mundo tiene que ser el primer jugador en defender.
Embed
"Luis Enrique"
Por este video de hace unos años enseñando de fútbol a Kylian Mbappé y que el tiempo lel terminó dando la razón. Sabe absolutamente todo, qué tipazo el español. pic.twitter.com/uNyWbmgWtZ
El delantero francés, finalmente, pasó al Real Madrid donde se transformó en goleador del conjunto blanco tanto en la Liga como en la Champions League; pero, paralelamente, Luis Enrique logró lo que nadie había logrado en la historia: consiguió que el PSG ganara la Orejona proponiendo un juego que hace recordar al Barcelona de Pep Guardiola.
Sin embargo, los últimos resultados evidencian el mal momento del conjunto dirigido por el asturiano.
El PSG de Luis Enrique se cae a pedazos
El entrenador español lo ha ganado todo con el PSG: ligas locales, Copa de Francia, Supercopa de Francia, la ansiada Champions League y la Copa Intercontinental. Sin embargo, por momentos parece perder el chip ganador y la memoria, con actuaciones que derivan en papelones históricos.
Eso quedó en evidencia en la final del Mundial de Clubes ante Chelsea, donde el conjunto francés llegaba como favorito, pero cayó 3 a 0 tras recibir todos los goles en el primer tiempo.
Para colmo, en su última presentación por la Champions cayó como visitante por 2 a 1 con el Sporting CP, lo que desató el enojo del entrenador que manifestó: "El fútbol es un deporte de mierda", haciendo referencia a que su equipo fue el que mejor jugó y más propuso.
De igual manera, no hay que olvidar que "goles son amores" y que convertir marca la diferencia en un deporte en el que los merecimientos poco importan ya que "jugar bien" solo aumenta las posibilidades de ganar, no lo garantiza.
La palabra de Luis Enrique tras la caída del PSG
Luego de la caída del conjunto parisino en el certamen internacional de equipos más importante de Europa, el asturiano calificó el fútbol como "un deporte de mierda", porque entiende que el equipo que mejor jugó, perdió.
Ante la pregunta de por qué perdió, respondió: "Es muy fácil: es fútbol. Es el mejor partido fuera de casa que hemos jugado esta temporada. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de mi equipo. Con esta mentalidad, llegaremos muy lejos".
El resultado es decepcionante e injusto. El resultado es decepcionante e injusto.
"Es una pena porque solo vi a un equipo en todo el partido. Fuimos muy superiores contra un rival muy bueno. Es muy decepcionante porque es muy injusto. Es difícil hablar de fútbol ahora mismo. El fútbol es una mierda", continuó analizando el entrenador del PSG.
Embed
LUIS ENRIQUE después de la derrota de su equipo PSG 1-2 ante Sporting CP en Champions:
"Cuando hay problemas, no os preocupéis, es culpa mía, pero estoy muy satisfecho. Estábamos frustrados, y yo era el más frustrado de todos, porque entiendo a mis jugadores. Perdimos porque es un deporte de mierda, el fútbol es una mierda. Perdimos contra el París FC, empatamos en Bilbao y esta noche pasa lo mismo. Estoy acostumbrado", concluyó Luis Enrique.