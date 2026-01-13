Golpe inesperado: Luis Enrique perdió una importante racha tras la eliminación del PSG en un partido dispar

Pero el fútbol francés quedó conmovido porque, más allá de que se trata del clásico de la capital, el humilde Paris FC - ubicado en los últimos puestos y cerca de la zona de descenso - supo imponerse aunque solo remató al arco en dos oportunidades (el PSG lo hizo siete veces). Además, las estadísticas indican que la posesión del balón estuvo a favor del campeón de la Champions League, con un 70%.

El único gol del partido fue obra de Jonathan Ikoné, quien marcó a los 29 minutos del segundo tiempo, después de una gran jugada colectiva que incluyó una presión en la mitad del campo de juego, una contra rápida y letal.

Embed CHAOS IN PARIS



Paris FC eliminate defending champs PSG from the Coupe de France in the Round of 32 thanks to Jonathan Ikoné pic.twitter.com/gDhEjv6oPH — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 12, 2026

Luis Enrique había presentado un equipo con habituales titulares y suplentes, pero el orden del rival no pudo ser doblegado aunque en el minuto 87 Warren Zaire-Emery (mediocampista del PSG) estampó un remate en el travesaño.

El Paris FC ascendió en 2025 a la Ligue 1 tras varios años deambulando por las categorías inferiores del fútbol francés y vencer a un gigante mundial se transformó en todo un hito, colocando al entrenador español en una situación incómoda ya que, al menos en esta temporada, no podrá ir por todo.

PSG - Paris FC Lucas Chevalier, arquero del equipo de Luis Enrique, no encuentra explicación a la eliminación.

La racha que se le cortó a Luis Enrique

Luis Enrique viene de ganar los últimos siete torneos del fútbol francés que disputó, un récord que llegó a su fin tras perder por 1 a 0 frente al humilde Paris FC; estos son:

Supercopa de Francia 2023. Ligue 1 2023/24. Copa de Francia 2023/24. Supercopa de Francia 2024. Ligue 1 2024/25. Copa de Francia 2024/25. Supercopa de Francia 2025.

La palabra del técnico Luis Enrique

Una vez efectivizada la eliminación el técnico español declaró: "Hemos jugado muy bien. Hicimos bien nuestro trabajo. Merecimos ganar el partido. No hay ningún problema con el partido. Es un deporte en el que hay que marcar goles. Ellos marcaron un gol, nosotros no. El fútbol es así. Estoy muy contento de cómo ha jugado el equipo de manera colectiva e individual".

"Es injusto para mí el resultado. Hay que aceptarlo. Le deseo al Paris FC lo mejor para la competición. Estoy contento de lo que he visto. Durante todo el partido, hemos sido muy superiores. El fútbol no es justo. Debes saber perder. Para mí, es un resultado claramente raro", continuó Luis Enrique.

"Jugar mejor que hoy será difícil. Hemos jugado bien en la primera y segunda parte. Pero hay que marcar goles. Es así el fútbol. Cuando ves solo el resultado, hay que marcar goles. Es la forma de mejorar. Estoy muy contento de mis jugadores y del equipo y de los aficionados", concluyó el entrenador que viene de conquistar la Supercopa de Francia.