Fausto Montero, a fondo: Mendoza, el divorcio con Luis García y su esperado regreso a Deportivo Maipú

Los números no mienten sobre esa relación entrenador-jugador: Fausto Montero jugó 37 encuentros oficiales en la histórica campaña que derivó en la final contra Deportivo Riestra, y de ahí, el trato fue tal que García lo pidió para Atlanta, donde jugó en otras 22 ocasiones en la pasada temporada.

Cómo encontró al club y el proyecto de Deportivo Maipú

Tras un año lejos, Fausto Montero destacó las mejoras varias en su retorno: "El predio, las instalaciones, el gimnasio, el desayuno, son todos ítems que marcan el camino del club. Hay un proyecto muy serio, con dirigentes que trabajan muy bien y eso fue clave para tomar la decisión de jugar acá nuevamente".

La mirada de Alexis Matteo

La llegada de Fausto Montero nos va a aportar experiencia, como también la de jugadores como Ortale. Se fueron otros apellidos de peso como Pietrobono, Villarreal y Bonacci y la idea era suplirlos con gente de trayectoria. Por suerte, los dirigentes pudieron hacerlo y serán importantes".

El pasado y el futuro con Deportivo Riestra

El estreno del Deportivo Maipú en el 2026 será por Copa Argentina el 5 de febrero ante Deportivo Riestra. Verdugo de aquella recordada final, el Malevo no lo toma como tal: "Son planteles distintos y momentos distintos. Ganar ahora no va a cambiar lo de aquella vez asique no tiene nada que ver por más que sea el mismo rival".