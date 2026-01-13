Inicio Ovación Fútbol Fausto Montero
Primera Nacional

Fausto Montero, a fondo: Mendoza, el divorcio con Luis García y su esperado regreso a Deportivo Maipú

El experimentado Fausto Montero vuelve al Cruzado y se llena de optimismo para el 2026. Se va la segunda

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Fausto Montero volvió al Deportivo Maipú. Experiencia para Alexis Matteo.

Fausto Montero volvió al Deportivo Maipú. Experiencia para Alexis Matteo.

Las segundas vueltas no siempre son malas, lema que intentará demostrar Fausto Montero. El mediocampista vuelve al Deportivo Maipú tras una muy buena primera etapa y redobla la apuesta para este 2026. Con ofertas varias, Memo eligió Mendoza y fundamenta sus motivos con el estilo que lo caracteriza.

"Estuvimos casi 6 años en la provincia, nos encanta. Fue una decisión familiar porque sabemos adónde venimos y cómo es la ciudad. Tuve otras propuestas, las cuales agradezco, pero tenía ganas de estar en Deportivo Maipú", dice Fausto Montero, recién bañado post entrenamiento cruzado y con Chelo Eggel aguardando de copiloto.

Fausto Montero Deportivo Maipú uno.jpg
Fausto Montero lleva 108 partidos en Deportivo Maipú, cifra que aumentará.

Fausto Montero lleva 108 partidos en Deportivo Maipú, cifra que aumentará.

Referente y voz de mando puertas para adentro, el volante de 37 años firmó el divorcio de Luis García tras sus coincidencias en el Cruzado y Atlanta. El DT lo volvió a pretender en este mercado de pases y Memo se acordó de él: "A Luis le agradezco mucho, nos conocemos muy bien, tenemos una gran relación. Estuvo la chance de seguir juntos en Nueva Chicago, por eso fue al primero que llamé cuando salió la oportunidad de volver al Deportivo Maipú".

Los números no mienten sobre esa relación entrenador-jugador: Fausto Montero jugó 37 encuentros oficiales en la histórica campaña que derivó en la final contra Deportivo Riestra, y de ahí, el trato fue tal que García lo pidió para Atlanta, donde jugó en otras 22 ocasiones en la pasada temporada.

Cómo encontró al club y el proyecto de Deportivo Maipú

Tras un año lejos, Fausto Montero destacó las mejoras varias en su retorno: "El predio, las instalaciones, el gimnasio, el desayuno, son todos ítems que marcan el camino del club. Hay un proyecto muy serio, con dirigentes que trabajan muy bien y eso fue clave para tomar la decisión de jugar acá nuevamente".

La mirada de Alexis Matteo

La llegada de Fausto Montero nos va a aportar experiencia, como también la de jugadores como Ortale. Se fueron otros apellidos de peso como Pietrobono, Villarreal y Bonacci y la idea era suplirlos con gente de trayectoria. Por suerte, los dirigentes pudieron hacerlo y serán importantes".

El pasado y el futuro con Deportivo Riestra

El estreno del Deportivo Maipú en el 2026 será por Copa Argentina el 5 de febrero ante Deportivo Riestra. Verdugo de aquella recordada final, el Malevo no lo toma como tal: "Son planteles distintos y momentos distintos. Ganar ahora no va a cambiar lo de aquella vez asique no tiene nada que ver por más que sea el mismo rival".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas