El futuro incierto de Franco Mastantuono en el Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso

El joven Mastantuono, de solo 18 años, arribó a la entidad “merengue” a mediados del 2025, procedente de River, por 50 millones de euros -valor de la cláusula de recisión- y el ex mediocampista fue quien más incentivo la inversión en el nacido en Azul.

No obstante, el cese del vínculo de Alonso con el Real Madrid podría suponer un revés en las aspiraciones de Mastantuono de permanecer en el máximo ganador de la Champions League con 15 conquistas y podría dejar el club en busca de minutos que le permitan tener chances de jugar el Mundial 2026 con la Selección argentina.

Mastantuono puede ser cedido por el Real Madrid

Durante las últimas semanas, los rumores en torno a un posible préstamo del surgido en River habían trascendido y eran bastante fuertes, pero el ex DT de la casa blanca se encargó de despejar los mismos, dejando en claro que el futbolista albiceleste entraba en sus consideraciones y era una pieza fundamental.

Ahora, Alonso ya no continuará al mando del plantel de la capital española, su lugar lo ocupará de momento Álvaro Arbeloa, y el futuro de Mastantuono es una incógnita ya que podría no ser del agrado del próximo entrenador.

La derrota por 3-2 del pasado domingo del Real Madrid ante Barcelona en la final de la Supercopa de España disputada en Yeda, Arabia Saudita le puso un punto final al ciclo del director técnico a pesar de que se mantiene vivo en todas las competencias: segundo en La Liga a 4 puntos del cuadro catalán, octavos de final de la Copa del Rey y prácticamente clasificado a la próxima instancia de la Champions League.

Los números de Mastantuono en el Real Madrid

Mastantuono ingresó faltando 15 minutos para el final del encuentro y su rendimiento pasó desapercibido. Sin embargo, el categoría 2007 es uno de los más apuntados por los fanáticos merengues dado que su desempeño fue de mayor a menor.

Luego de 10 titularidades en 17 partidos, en los que convirtió apenas un gol, el joven delantero perdió terreno dentro del once y luego sufrió una pubalgia, que lo marginó de las canchas por algunas semanas.

Mastantuono faltó a 4 encuentros por la lesión y no ingresó en otros 7.