Las buenas noticias de Sebastián Báez y Francisco Comesaña en el ATP de Auckland
Sebastián Báez y Francisco Comesaña arrancaron su temporada 2026 del circuito ATP en el certamen que está disputándose en Auckland
Por UNO
Sebastián Báez fue el artífice de la buena noticia de este lunes para los tenistas argentinos que participan del ATP de Auckland. El bonaerense se impuso al estadounidense Emilio Nava por 4-6, 7-5 y 6-3 y mostró un gran nivel en el comienzo de la temporada 2026.
Sebastián Báez venía de tener una buena performance en la United Cup (obtuvo tres triunfos en tres partidos) y arrancó de manera positiva en el ATP de Auckland en el que dijo presente por tercera vez. Por su parte, Francisco Comesaña desplegó su buen tenis y venció al francés Valentin Royer para avanzar a la siguiente ronda del mismo certamen.
Sebastián Báez y Francisco Comesaña arrancaron con el pie derecho en el ATP de Auckland
El partido de Báez empezó con los dos tenistas teniendo buenos servicios, pero fue Nava quien dio el primer batacazo y se quedó con el primer parcial. El segundo set estuvo muy parejo pero Sebastián Báez logró quedarse con el mismo con mucho coraje en pista. En el transcurso de la tercera manga, el estadounidense volvió dominar intentando imponer su tenis directo y agresivo. Sin embargo, el argentino logró un break en el séptimo juego y terminó quedándose con el triunfo por 6-3.
"Tengo que dar las gracias a todos los aficionados que se han quedado a animarme. Les agradezco el apoyo que he sentido hoy", dijo Sebastián Báez y agregó: "Hay mucho trabajo detrás de este partido y de las victorias que logré la semana pasada. Me siento muy feliz por todo ello y, por supuesto, quiero mucho más".
Por su parte, Francisco Comesaña dio otra buena nueva para el tenis argentino y firmó una de las victorias importantísima frente al francés Valentin Royer con un doble 6-4. El marplatense dio el primer paso de confianza para desafío que se le viene en el Abierto de Australia.
Los otros argentinos en carrera en Auckland
En la jornada de este lunes también tendrán acción Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone. El primero se medirá ante el chileno Alejandro Tabilo y el segundo hará lo propio ante el estadounidense Alex Michelsen.
Mañana será el turno de Tomás Etcheverry ante el portugués Nuno Borges, y de Francisco Comesaña ante el primer clasificado del torneo, el norteamericano Ben Shelton. En la agenda del martes reaparecerá Sebastián Báez ante Brooksby.