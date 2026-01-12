Las buenas noticias de Sebastián Báez y Francisco Comesaña en el ATP de Auckland

sebastian baez atp

"Tengo que dar las gracias a todos los aficionados que se han quedado a animarme. Les agradezco el apoyo que he sentido hoy", dijo Sebastián Báez y agregó: "Hay mucho trabajo detrás de este partido y de las victorias que logré la semana pasada. Me siento muy feliz por todo ello y, por supuesto, quiero mucho más".

Por su parte, Francisco Comesaña dio otra buena nueva para el tenis argentino y firmó una de las victorias importantísima frente al francés Valentin Royer con un doble 6-4. El marplatense dio el primer paso de confianza para desafío que se le viene en el Abierto de Australia.

comesaña auckland Francisco Comesaña inició a paso firme el ATP de Auckland.

Los otros argentinos en carrera en Auckland

En la jornada de este lunes también tendrán acción Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone. El primero se medirá ante el chileno Alejandro Tabilo y el segundo hará lo propio ante el estadounidense Alex Michelsen.

Mañana será el turno de Tomás Etcheverry ante el portugués Nuno Borges, y de Francisco Comesaña ante el primer clasificado del torneo, el norteamericano Ben Shelton. En la agenda del martes reaparecerá Sebastián Báez ante Brooksby.