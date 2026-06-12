¿Le confiás tus problemas a la inteligencia artificial? Los riesgos de usarla como terapeuta

"Nosotros estudiamos un montón cómo reforzar esta alianza con los pacientes", contó Japaz. Y agregó: "No es solo ser escuchado, es un vínculo que se crea entre dos personas". Durante las primeras sesiones gran parte del trabajo se centra en construir esa relación de confianza, sobre la cual luego se aplican distintas herramientas terapéuticas.

persona en terapia ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar una sesión de terapia? Imagen: Magnific.

Asimismo, remarcó que una inteligencia artificial no posee los elementos básicos de la comunicación humana. "Nosotros leemos el tono de voz, la postura. Alguien te puede decir 'estoy bien', pero puede estar llorando", señaló. En esa línea, consideró que la IA solo accede a la información que el usuario escribe y que "se pierde muchísimo de una interacción real".

Una herramienta que puede complementar, pero no reemplazar

A pesar de estas limitaciones, Japaz consideró que la inteligencia artificial puede tener cierta utilidad dentro de un tratamiento psicológico cuando se utiliza como complemento. Puede servir para registrar pensamientos o situaciones entre sesiones, o para reforzar conceptos previamente trabajados con el terapeuta.

"Si algún tema lo estamos explicando para que la persona entienda de qué se trata, después eso lo puede reforzar la persona con la IA", sostuvo.

Persona usando la computadora La inteligencia artificial puede complementar las sesiones de terapia. Imagen: Pixabay.

También mencionó experiencias de terapeutas que utilizan herramientas de inteligencia artificial para diseñar ejercicios interactivos destinados a que los pacientes practiquen fuera del consultorio. Sin embargo, aclaró que estos recursos funcionan como apoyo y no como sustitutos del tratamiento.

Las personas quieren respuestas emocionales inmediatas

Para la psicóloga, uno de los problemas más complejos aparece cuando la inteligencia artificial se usa para resolver todos los problemas cotidianos que aparecen en el día. Japaz advirtió que estas respuestas instantáneas que ofrecen los chatbots pueden dificultar procesos que forman parte del crecimiento emocional, ya sea tolerar la frustración o la incomodidad, convivir con la incertidumbre o aprender de los errores.

"Todas esas cosas que necesitamos que pasen de una semana a otra o de una sesión a otra no se están dando", afirmó. Según comentó, muchas personas dejar de lado el proceso de reflexionar para poder tomar una decisión, porque directamente buscan la respuesta que les brinda el chat.

Embed - Lic. Catalina Japaz | MP 5664 on Instagram: "Vivís con la necesidad de tener todo bajo control? La incertidumbre es parte de la vida, pero muchas veces nos genera ansiedad porque queremos certezas absolutas. ¿Te ha pasado evitar una oportunidad solo por miedo a lo desconocido? #Psicología #BienestarEmocional #Ansiedad #incertidumbre #SaludMental" View this post on Instagram

A su vez, la especialista también indicó que esta dinámica puede afectar la tolerancia a la incertidumbre, un aspecto muy presente en los problemas de ansiedad. "Necesitamos que la persona tenga el tiempo de enfrentar una situación, de aplicar las herramientas, de pensar sola qué hacer", además de explicar que justamente por ese motivo las sesiones de terapia se hacen una vez a la semana o cada 15 días.

Por otro lado, Japaz comentó que uno de los objetivos de la terapia es lograr que las personas aprendan diferentes habilidades para enfrentar los desafíos cotidianos por sí mismas. "No quiero que la terapia sea eterna, que dependas, y vengas acá con cada problema que tengas", agregó.

Sin embargo, advirtió que la inteligencia artificial puede fomentar una dependencia constante. Está siempre al alcance de la mano, y lista para responder sobre cualquier tema, en cualquier momento.

Los sesgos de la IA

Otro riesgo que mencionó la psicóloga son los sesgos propios de estas tecnologías. Un sesgo es una tendencia a inclinarse hacia una determinada idea o interpretación, lo que puede afectar la objetividad de las respuestas. Según explicó la licenciada, la inteligencia artificial suele validar las opiniones del usuario, trabajar con información incompleta e incluso en ocasiones, inventa datos para rellenar.

En terapia, los profesionales dedican tiempo a comprender la historia de vida, el entorno familiar y las situaciones particulares de cada persona antes de intervenir.

conversacion con un chat Imagen ilustrativa de una pregunta para ChatGPT.

Finalmente, también alertó sobre la posibilidad de que la IA mezque conceptos provenientes de distintas corrientes psicológicas, algunas respaldadas por evidencia científica y otras no.