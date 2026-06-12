Secreto de 5 millones de años: descubren un descomunal cementerio de ballenas en el océano Índico

A lo largo de estas misiones, el equipo recolectó muestras biológicas y geológicas en 485 puntos específicos, encontrando tanto fósiles de ballenas antiguos como zonas de "caída de ballenas" biológicamente activas.

Datos clave del descubrimiento científico

Extensión del yacimiento: Aproximadamente 1.200 kilómetros de longitud.

Aproximadamente 1.200 kilómetros de longitud. Profundidad: 7 kilómetros bajo la superficie marina.

7 kilómetros bajo la superficie marina. Ubicación: Zona de fractura Diamantina, sureste del océano Índico.

Zona de fractura Diamantina, sureste del océano Índico. Antigüedad máxima: Restos de hasta 5,3 millones de años de antigüedad.

Restos de hasta 5,3 millones de años de antigüedad. Instituciones involucradas: Expertos de China, Italia y Nueva Zelanda.

"Descubrir una necrópolis de esta magnitud fue algo totalmente inesperado. La extensión de la zona, la profundidad y la antigüedad de los restos superan con creces todo lo que habíamos imaginado", declaró Xiaotong Peng, coautor del estudio y miembro de la Academia China de Ciencias.

ballenas

Tesoros evolutivos: la nueva especie Pterocetus diamantinae

Entre la enorme cantidad de fósiles de ballenas recuperados, los paleontólogos lograron identificar piezas clave de la evolución de los cetáceos. Destaca de forma especial el cráneo fosilizado de un Pterocetus benguelae (un tipo de zifio) con más de 5 millones de años de historia.

Sin embargo, la gran sorpresa para los investigadores fue el descubrimiento de una especie inédita hasta la fecha, bautizada formalmente como Pterocetus diamantinae en un directo homenaje al lugar de su histórico descanso.

Además de los fósiles antiguos, se localizó el cuerpo relativamente reciente de una ballena minke antártica de 5 metros de largo. Alrededor de este colosal cadáver, los científicos observaron una activa y bulliciosa comunidad submarina compuesta por medusas, gusanos y crustáceos que se alimentan de la biomasa acumulada en el fondo del océano.

¿El inicio de una nueva era de exploración?

La relevancia de esta necrópolis submarina ha despertado un entusiasmo generalizado en el sector científico. Expertos independientes coinciden en que el acceso a estas profundidades abre una ventana única al pasado biológico de nuestro planeta.

En palabras de Stephen J. Godfrey, especialista del Museo Marítimo Calvert, el trabajo publicado en la revista Nature es un avance extraordinario:

"El hallazgo de este vasto cementerio de fósiles (de ballenas) por parte de Peng y sus colegas es un descubrimiento realmente único. Aunque el acceso al lugar es limitado, es probable que albergue muchos otros hallazgos fascinantes y, sin duda, inspirará nuevas inmersiones con sumergibles en entornos similares".

Godfrey concluyó su análisis con una analogía cinematográfica, asegurando que este artículo le recordó "al tráiler de la primera entrega de una saga cinematográfica épica", sembrando la ferviente esperanza de que lleguen muchas más revelaciones desde el abismo marino.