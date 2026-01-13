Santino Andino: todos los detalles de la venta que puede marcar un antes y un despúes para Mendoza

Pero eso no es todo, porque los griegos se comprometen a abonar 3.4 millones más en caso de no poder trasnferirlo en los próximos dos años, lo que podría cerrar una operación final en 13.6 millones de euros, convirtiéndola, por lejos, en la más cara del fútbol de Mendoza.

Santino Andino: una transferencia récord

De darse finalmente la venta de Santino Andino a Panathinaikos de Grecia, el pase rompería todos los récords posibles para la provincia: sería la más cara de la historia de Godoy Cruz (superando los 7.5 de Ezequiel Bullaude a Feyenoord de Países Bajos), la mayor de un club mendocino (quebrando los 10 millones que Inter de Milán pagó por Tomás Palacios) y la más fuerte de este mercado de pases del fútbol argentino.

Lo único que no quedaría como récord sería ser el mendocino más caro de la historia, lugar que ocupa Taty Castellanos con su reciene venta de Lazio a West Ham (29 millones).

Panathinaikos y el deseo de tenerlo ya

Además de la fortuna para Godoy Cruz, desde Grecia mostraron un interés fuerte para el futbolista: Rafa Benítez lo llamó exclusivamente y le contó sus intenciones de tenerlo en su plantel, el club le ofrece un contrato a largo plazo de 3 años y medio y le da el lugar de "jugador franquicia", combo que fue más que suficiente para convencer a Santino Andino y a su entorno de que era el momento justo para dar el salto rumbo a Europa.

¿Qué falta para que Santino Andino juegue en Panathinaikos?

Acordados todos los números entre el delantero y los griegos, solo restan que se limen los detalles finos de la operación. Godoy Cruz debe enviar la documentación correspondiente en las próximas horas y quedará definir algunos ítems menores como garantías y formas de pago, algo en lo que se abocan los abogados. Si nada extraño ocurre en el medio, los caminos pueden terminar en Atenas.