Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy martes 13 de enero de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Nuevo corte de agua por tiempo indefinido afecta el servicio todo este martes: en qué zona
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante zona por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa realizará tareas de reparación de una cañería de 800 milímetros de diámetro ubicada en el predio del tanque elevado, en Ensenada.
Para ejecutar las tareas, los trabajos comenzaron hoy a las 6:00 am, deteniéndose en la Estación Elevadora de Agua, por lo que se afectará el suministro a Ensenada y Berisso, hasta la finalización de las mismas. Se advierte que, durante la recuperación del servicio, podrá notarse turbiedad en el agua, por lo que se recomienda dejar correr hasta que recupere su aspecto habitual.
Además, se hará un trabajo de empalme de cañerías en la intersección de Colón y Castelli, en Bahía Blanca. Las tareas corresponden al recambio de cañerías de agua que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).
Como consecuencia de la intervención se verá afectado el suministro de agua, entre las 8:00 y las 16:00 en el cuadrante delimitado por las calles: Vieytes, Tucumán, Avenida Colón y Moreno. A partir de lo expuesto, se recomienda a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese lapso utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles.
Recomendaciones para los usuarios ante el corte
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.