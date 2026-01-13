Abierto de Australia 2026: hay cinco argentinos en la segunda ronda de la qualy

A los triunfos conseguidos en la jornada inicial por Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Marco Trungelliti, se sumaron este martes los de Román Burruchaga y Lourdes Carlé. El hijo de Jorge Burruchaga ganó por un doble 6-1 ante el británico Ryan Peniston y Carlé elimino a la rusa Polina Iatcenko por un doble 6-3.

carle 1

Como contrapartida, los que no pudieron continuar su camino en Melbourne Park fueron Juan Pablo Ficovich y Luisina Giovannini ya que perdieron sus respectivos encuentros frente al austríaco Jurij Radionov (7-5 y 6-3) y la española Marina Bassols Rivera (6-2 y 7-6).