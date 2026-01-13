Inicio Ovación Tenis Abierto de Australia
Tenis internacional

Abierto de Australia 2026: hay cinco argentinos en la segunda ronda de la qualy

Cinco de los diez argentinos avanzaron a la segunda ronda de la qualy del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

Por UNO
Burruchaga tuvo un debut muy sólido.

Burruchaga tuvo un debut muy sólido.

Cinco de los diez tenistas argentinos participantes avanzaron a la segunda ronda de la qualy del Abierto de Australia 2026, primer Grand Slam de la temporada.

A los triunfos conseguidos en la jornada inicial por Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Marco Trungelliti, se sumaron este martes los de Román Burruchaga y Lourdes Carlé. El hijo de Jorge Burruchaga ganó por un doble 6-1 ante el británico Ryan Peniston y Carlé elimino a la rusa Polina Iatcenko por un doble 6-3.

carle 1

Como contrapartida, los que no pudieron continuar su camino en Melbourne Park fueron Juan Pablo Ficovich y Luisina Giovannini ya que perdieron sus respectivos encuentros frente al austríaco Jurij Radionov (7-5 y 6-3) y la española Marina Bassols Rivera (6-2 y 7-6).

Ya habían sido eliminados el lunes Genaro Olivieri, Alex Barrena y Facundo Díaz Acosta.

Lo que viene para los argentinos en la qualy del Abierto de Australia

Martes 13/1

  • 20 Riera vs. Zeynep Sonmez (Turquía)
  • 21.10 Trungelliti vs. Henrique Rocha (Portugal)
  • 22.20 Ortenzi vs. Taylor Townsend (Estados Unidos)
  • 23.30 Carlé vs. Yue Yuan (China)

Miércoles 14/1

  • 0.40 Burruchaga vs. Arthur Gea (Francia)

Televisa ESPN y Disney Plus

Los argentinos en el cuadro del Abierto de Australia

En el cuadro principal del Abierto de Australia 2026 ya tienen un lugar asegurado Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante.

Entre las mujeres la única clasificada directamente es Solana Sierra.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas