Abierto de Australia 2026: hay cinco argentinos en la segunda ronda de la qualy

Cinco de los diez tenistas argentinos participantes avanzaron a la segunda ronda de la qualy del Abierto de Australia 2026, primer Grand Slam de la temporada.
A los triunfos conseguidos en la jornada inicial por Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Marco Trungelliti, se sumaron este martes los de Román Burruchaga y Lourdes Carlé. El hijo de Jorge Burruchaga ganó por un doble 6-1 ante el británico Ryan Peniston y Carlé elimino a la rusa Polina Iatcenko por un doble 6-3.
Como contrapartida, los que no pudieron continuar su camino en Melbourne Park fueron Juan Pablo Ficovich y Luisina Giovannini ya que perdieron sus respectivos encuentros frente al austríaco Jurij Radionov (7-5 y 6-3) y la española Marina Bassols Rivera (6-2 y 7-6).
Ya habían sido eliminados el lunes Genaro Olivieri, Alex Barrena y Facundo Díaz Acosta.
Martes 13/1
Miércoles 14/1
Televisa ESPN y Disney Plus
En el cuadro principal del Abierto de Australia 2026 ya tienen un lugar asegurado Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante.
Entre las mujeres la única clasificada directamente es Solana Sierra.