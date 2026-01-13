Arqueólogos descubren una tumba fastuosa: creen que pertenece a un noble de la corte del rey Midas

La importancia de estas situlas radica en su rareza. Hasta este estudio, los únicos ejemplos documentados de tales vasijas procedían del "Túmulo de Midas" en Gordion, lugar de descanso final de su padre, Gordias. La aparición de estos objetos en Karaaaç permite fechar el sitio entre los años 740 y 690 a.C., coincidiendo plenamente con el reinado de Midas. Esto apunta a que el ocupante original mantenía un estatus casi real o lazos directos con la corte.

Los enigmas que esconde la tumba

excavación tumba Los arqueólogos siguen adelante con las excavaciones.

Aunque la figura del Rey Midas suele asociarse con la leyenda del "toque de oro", su existencia real está respaldada por evidencias tangibles de una inmensa riqueza cultural. Sin embargo, el análisis de los restos óseos encontrados en el sitio planteó un rompecabezas cronológico. Los investigadores determinaron que los huesos hallados no pertenecen al ocupante original del fastuoso entierro. Algunos restos corresponden a un cementerio previo existente en la colina, mientras que otros provienen de inhumaciones realizadas siglos después de la construcción del monumento.

Brian Rose, arqueólogo de la Universidad de Pensilvania, señaló la singularidad del sitio, el cual contiene sepulturas que abarcan casi tres milenios. A pesar de la mezcla de restos humanos, la magnificencia de la construcción y los bienes funerarios supervivientes confirman la importancia estratégica del lugar. La hipótesis más sólida sostiene que, si bien podría no ser un pariente de sangre, el difunto fue un gobernador de alto rango honrado con regalos dignos de un soberano.