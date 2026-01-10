El campo de la astronomía ha sido testigo de un hallazgo sin precedentes durante las primeras etapas de funcionamiento del Observatorio Vera C. Rubin. A través de un análisis preliminar de datos, se ha confirmado el descubrimiento de un asteroide que desafía las concepciones previas sobre la estructura de estos cuerpos celestes. Este objeto, identificado técnicamente como 2025 MN45, destaca no solo por sus dimensiones, sino por alcanzar un récord de velocidad de rotación para su categoría de tamaño.
Descubrimiento deja a los astrónomos con la boca abierta: un asteroide que rompe récords
El reciente descubrimiento de un asteroide enorme y de rotación ultra veloz mediante el Observatorio Vera C. Rubin establece un nuevo récord en la astronomía
La roca espacial en cuestión posee un diámetro aproximado de 710 metros, lo que la sitúa como una estructura más grande que la mayoría de los rascacielos terrestres. A pesar de su enorme volumen, el asteroide completa un giro sobre su propio eje en apenas 113 segundos. Esta característica lo convierte oficialmente en el cuerpo de más de 500 metros de diámetro con la rotación más rápida detectada hasta la fecha, un dato que ha generado un gran interés en la comunidad científica internacional.
Un descubrimiento que desafía la formación espacial
Los especialistas vinculados al proyecto explican que el descubrimiento de 2025 MN45 aporta información crítica sobre la composición de los objetos en el sistema solar. Habitualmente, se considera que los asteroides de gran tamaño son "pilas de escombros", formadas por fragmentos de roca unidos débilmente por la gravedad. Sin embargo, para que este cuerpo mantenga su integridad física girando a tal velocidad, debe poseer una fuerza cohesiva similar a la de una roca sólida, evitando así fragmentarse debido a la fuerza centrífuga.
Este hallazgo sugiere que el objeto podría ser un fragmento de un cuerpo mucho mayor que sufrió una colisión catastrófica en el pasado. Los datos obtenidos por la cámara LSST, la cámara digital más grande del mundo, permitieron determinar que este asteroide no es un caso aislado. En el mismo conjunto de observaciones iniciales, se detectaron otros 16 rotadores "superrápidos" y dos "ultrarrápidos", lo que expande el conocimiento actual sobre la dinámica de los objetos presentes en el cinturón principal, ubicado entre Marte y Júpiter.
El impacto en el futuro de la astronomía
El éxito alcanzado con estas primeras siete noches de observación preliminar marca un hito para la astronomía contemporánea. El Observatorio Vera C. Rubin tiene como objetivo realizar un escaneo continuo del cielo del hemisferio sur durante una década. Este proceso permitirá crear una especie de película de lapso de tiempo del universo, facilitando la identificación de miles de cuerpos celestes que permanecen ocultos a la vista de los telescopios convencionales.
Hasta el momento, se han identificado cerca de 1.900 nuevos asteroides gracias a este despliegue tecnológico. El descubrimiento sistemático de estos objetos permite a los investigadores reconstruir la historia del sistema solar, la cual se extiende por más de 4.500 millones de años. Al observar objetos que rompen cada récord de velocidad y resistencia, la ciencia obtiene piezas fundamentales para comprender cómo evolucionaron los planetas y los restos rocosos que aún orbitan en el espacio profundo.