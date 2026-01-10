Descubrimiento deja a los astrónomos con la boca abierta: un asteroide que rompe récords

rotación La velocidad de rotación del asteroide lo transformó en un descubrimiento récord.

Este hallazgo sugiere que el objeto podría ser un fragmento de un cuerpo mucho mayor que sufrió una colisión catastrófica en el pasado. Los datos obtenidos por la cámara LSST, la cámara digital más grande del mundo, permitieron determinar que este asteroide no es un caso aislado. En el mismo conjunto de observaciones iniciales, se detectaron otros 16 rotadores "superrápidos" y dos "ultrarrápidos", lo que expande el conocimiento actual sobre la dinámica de los objetos presentes en el cinturón principal, ubicado entre Marte y Júpiter.

El impacto en el futuro de la astronomía

El éxito alcanzado con estas primeras siete noches de observación preliminar marca un hito para la astronomía contemporánea. El Observatorio Vera C. Rubin tiene como objetivo realizar un escaneo continuo del cielo del hemisferio sur durante una década. Este proceso permitirá crear una especie de película de lapso de tiempo del universo, facilitando la identificación de miles de cuerpos celestes que permanecen ocultos a la vista de los telescopios convencionales.

Hasta el momento, se han identificado cerca de 1.900 nuevos asteroides gracias a este despliegue tecnológico. El descubrimiento sistemático de estos objetos permite a los investigadores reconstruir la historia del sistema solar, la cual se extiende por más de 4.500 millones de años. Al observar objetos que rompen cada récord de velocidad y resistencia, la ciencia obtiene piezas fundamentales para comprender cómo evolucionaron los planetas y los restos rocosos que aún orbitan en el espacio profundo.