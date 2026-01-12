La nueva oferta del Panathinaikos por Santino Andino que puede ser irresistible para Godoy Cruz

Mientras las negociaciones se dilatan, Santino Andino sigue entrenándose en Godoy Cruz, pero al margen de sus compañeros y esperando una resolución favorable para seguir su carrera en el exterior.

En 2025, además de haber jugado el Sudamericano y el Mundial Sub 20 con la Selección argentina, Andino sumó 6 goles y dio 3 asistencias en 30 apariciones con la camiseta tombina.

Andino quiere ir al Panathinaikos

Santino Andino, quien también interesa al Trabzonspor de Turquía, ya expresó su deseo de que Godoy Cruz acepte la oferta del Panathinaikos y no solo lo convence la propuesta económica sino también la futbolística después de haber estado en contacto con el DT español Rafa Benítez.

Panathinaikos es uno de los clubes más populares de Grecia, aunque actualmente marcha 5to en la Liga con 25 puntos en 16 fechas y lejos del Olympiakos (39) que es el puntero.

Además, está en el puesto 15 de la Europa League y faltando dos fechas tiene muchas chances de clasificarse a los playoffs.