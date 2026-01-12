Simeone volvió a hablar del cruce con Vinicius: "Pido disculpas, no perdón"

"Acordate que te va a echar, te va a a echar, acordate lo que te digo", le gritó el DT del Atlético de Madrid, mientras que el futbolista brasileño lo miró por unos instantes al advertir que las palabras estaban dirigidas hacia él.

Luego, cuando el número 7 salió substituido, el entrenador argentino fue por más: "Escuchá como te silban. Escuchá". La respuesta Vinicius Jr. no se hizo esperar cuando en redes escribió: "Has perdido otra eliminatoria".

"Vini, Vini… Florentino is going to get rid of you, remember I told you!"

Además, en conferencia de prensa fue consultado sobre lo sucedido y Simeone respondió: "No tengo nada para comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. No tengo nada para comentar, desde chico he dicho que siempre se queda ahí".

Para luego agregar una particular comentario: "No me acuerdo. No me acuerdo, tengo memoria complicada".

Diego Simeone Diego Simeone no se aleja de la polémica.

Simeone volvió a hablar del cruce con Vinicius

En una nueva conferencia al entrenador del Colchonero le consultaron sobre el triunfo del Barcelona sobre el conjunto blanco, pero antes de dar su respuesta eligió realizar una aclaración: "Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino (Pérez, presidente de Real Madrid) y también al señor Vinicius por el episodio que vieron"

No está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuve bien. No está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuve bien.

Cuando parecía que la polémica había llegado a su fin, agregó: "Disculpas, no perdón"; además le consultaron sobre los dichos de Xabi Alonso quien expresó: "Cuando he escuchado lo que dijo, me gusta menos. Eso no es ejemplo de buen deportista. Para mi no todo vale. Hay que tener respeto por el rival. Todo lo que pasa dentro del campo tiene un límite".

Pero Diego Simeone le puso punto final al asunto: "No tengo nada más que agregar".