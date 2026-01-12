Una virreina departamental de la Vendimia renunció a su corona a 5 días de ser electa

Rosario Cabello, elegida como virreina de la Vendimia de Malargüe el 7 de enero, renunció a su cargo en la mañana de este lunes en la municipalidad, acompañada por sus padres.
Rosario Cabello, elegida el 7 de enero como virreina departamental de Malargüe representando a Río Grande, se quejó de situaciones que la afectaron emocionalmente y renunció
En un comunicado difundido por el medio Ser y Hacer de Malargüe, la joven reconoció que fue una decisión pensada, reflexionada y dolorosa.
Según Cabello, durante el camino previo y el desarrollo de la elección se vio afectada emocionalmente por distintas situaciones que pasó. Entre ellas, mencionó que una persona ajena a la organización directa la hostigaba y que durante la mañana de la elección la molestaron por su vestimenta.
También, según el mismo diario, la joven presentó observaciones formales sobre situaciones e irregularidades en la elección de la reina y virreina, para que sean mejoradas.
Cabello dejó en claro en su carta que no quiere dañar a la comuna ni atacar ni señalar a personas en particular y reconoció que muchas personas trabajan con compromiso y ética en la Vendimia.
La joven destacó que su motivación para ser elegida siempre fue su deseo de visibilizar a la comunidad, los parajes y realidades de Malargüe y no una corona o un título.
La joven se despidió de su corona con un comunicado:
"No suelo hacer este tipo de comunicados, pero siento que es necesario hablar con honestidad y respeto..
Ser virreina nunca fue un problema para mí. Al contrario, fue un honor y un orgullo. Justamente por respeto a mí misma y a mis valores, he tomado la decisión de renunciar al virreinato departamental de Malargue.
No es una decisión impulsiva ni tomada desde el enojo.
Es una decisión pensada dolorosa y atravesada por mucha tristeza".
Cabello había sido elegida en la Vendimia departamental de Malargüe 2026
La elección de Rosario Cabello como virreina tuvo lugar hace 5 días en la Fiesta del Chivo que se unió a la Vendimia Departamental 2026, con representantes de distintos distritos. Ella fue elegida por Río Grande.
Más allá de lu renuncia, la joven aseguró que continuará con proyectos personales y su crecimiento profesional, y que mantendrá su compromiso de trabajar por lo que considera justo y necesario desde otro lugar.