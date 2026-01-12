Una virreina departamental de la Vendimia renunció a su corona a 5 días de ser electa

Rosario Cabello Rosario Cabello, la noche en que fue elegida. Foto: Ser y Hacer de Malargüe

También, según el mismo diario, la joven presentó observaciones formales sobre situaciones e irregularidades en la elección de la reina y virreina, para que sean mejoradas.

Cabello dejó en claro en su carta que no quiere dañar a la comuna ni atacar ni señalar a personas en particular y reconoció que muchas personas trabajan con compromiso y ética en la Vendimia.

La joven destacó que su motivación para ser elegida siempre fue su deseo de visibilizar a la comunidad, los parajes y realidades de Malargüe y no una corona o un título.

El comunicado oficial de la joven

La joven se despidió de su corona con un comunicado:

"No suelo hacer este tipo de comunicados, pero siento que es necesario hablar con honestidad y respeto..

Ser virreina nunca fue un problema para mí. Al contrario, fue un honor y un orgullo. Justamente por respeto a mí misma y a mis valores, he tomado la decisión de renunciar al virreinato departamental de Malargue.

No es una decisión impulsiva ni tomada desde el enojo.

Es una decisión pensada dolorosa y atravesada por mucha tristeza".

Cabello había sido elegida en la Vendimia departamental de Malargüe 2026

La elección de Rosario Cabello como virreina tuvo lugar hace 5 días en la Fiesta del Chivo que se unió a la Vendimia Departamental 2026, con representantes de distintos distritos. Ella fue elegida por Río Grande.

Más allá de lu renuncia, la joven aseguró que continuará con proyectos personales y su crecimiento profesional, y que mantendrá su compromiso de trabajar por lo que considera justo y necesario desde otro lugar.