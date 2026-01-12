Inicio Sociedad Vendimia
Polémica vendimial

Una virreina departamental de la Vendimia renunció a su corona a 5 días de ser electa

Rosario Cabello, elegida el 7 de enero como virreina departamental de Malargüe representando a Río Grande, se quejó de situaciones que la afectaron emocionalmente y renunció

Por UNO
Rosario Cabello, la ahora ex virreina de la Vendimia departamental de Malargüe.

Rosario Cabello, la ahora ex virreina de la Vendimia departamental de Malargüe.

Rosario Cabello, elegida como virreina de la Vendimia de Malargüe el 7 de enero, renunció a su cargo en la mañana de este lunes en la municipalidad, acompañada por sus padres.

En un comunicado difundido por el medio Ser y Hacer de Malargüe, la joven reconoció que fue una decisión pensada, reflexionada y dolorosa.

Según Cabello, durante el camino previo y el desarrollo de la elección se vio afectada emocionalmente por distintas situaciones que pasó. Entre ellas, mencionó que una persona ajena a la organización directa la hostigaba y que durante la mañana de la elección la molestaron por su vestimenta.

Rosario Cabello
Rosario Cabello, la noche en que fue elegida.

Rosario Cabello, la noche en que fue elegida.

También, según el mismo diario, la joven presentó observaciones formales sobre situaciones e irregularidades en la elección de la reina y virreina, para que sean mejoradas.

Cabello dejó en claro en su carta que no quiere dañar a la comuna ni atacar ni señalar a personas en particular y reconoció que muchas personas trabajan con compromiso y ética en la Vendimia.

La joven destacó que su motivación para ser elegida siempre fue su deseo de visibilizar a la comunidad, los parajes y realidades de Malargüe y no una corona o un título.

El comunicado oficial de la joven

La joven se despidió de su corona con un comunicado:

"No suelo hacer este tipo de comunicados, pero siento que es necesario hablar con honestidad y respeto..

Ser virreina nunca fue un problema para mí. Al contrario, fue un honor y un orgullo. Justamente por respeto a mí misma y a mis valores, he tomado la decisión de renunciar al virreinato departamental de Malargue.

No es una decisión impulsiva ni tomada desde el enojo.

Es una decisión pensada dolorosa y atravesada por mucha tristeza".

Cabello había sido elegida en la Vendimia departamental de Malargüe 2026

La elección de Rosario Cabello como virreina tuvo lugar hace 5 días en la Fiesta del Chivo que se unió a la Vendimia Departamental 2026, con representantes de distintos distritos. Ella fue elegida por Río Grande.

Más allá de lu renuncia, la joven aseguró que continuará con proyectos personales y su crecimiento profesional, y que mantendrá su compromiso de trabajar por lo que considera justo y necesario desde otro lugar.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar