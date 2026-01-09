Pronóstico de cosecha 2026: Mendoza y San Juan pidieron al INV que siga haciendo el relevamiento

"Entendemos que (desde el INV) lo estaban pensando. Pero finalmente se va a hacer, más allá de que el sistema cooperativo está haciendo su propio relevamiento, que indica que la cifra será relativamente similar a la del año pasado", consideró Sergio Villanueva, de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA).

Un pronóstico de cosecha a pedido de Mendoza y San Juan

Lo concreto es que, ante la posibilidad de que el INV dejara de relevar los viñedos para aproximar el volumen de uva esperable este año, los ministerios de Producción de Mendoza y San Juan hicieron un pedido por escrito.

Puntualmente, la solicitud firmada por el ministro Rodolfo Vargas Arizu y dirigida a Carlos Tizio, titular del organismo, se orientó a no discontinuar la estimación. La respuesta de Tizio fue favorable, aunque resta dilucidar si se limitará sólo a las dos provincias (que aportan el 90% de la producción del país) o abarcará al resto de las zonas.

Carlos Tizio 1.jpg Carlos Tizio, titular del INV.

Esto se sabrá a partir del lunes, cuando Tizio regrese de sus vacaciones para ocuparse del tema.

Según explicó el director de Agricultura, Alfredo Draque, "el pronóstico y las estadísticas son una herramienta necesaria. Por eso se le pidió el presidente del INV que no dejara de hacerse. Por lo pronto, nuestros técnicos junto a la Asociación de Cooperativas están trabajando para concentrar información".

Un anticipo de la vendimia 2026

Los primeros "bocas de urna" indican que es esperable una cosecha de entre un 5 a 10% inferior a la vendimia 2025 que, con entre ola de calor, granizo y polilla de la vid, había sido de poco más de 19 millones de quintales.

Lo cierto es que, aunque a diferencia de otros años la probable merma no será atribuible a los daños de la plaga más temida (lobesia botrana), sí habrá que esperar a lo que deje el calor de enero y también de las contingencias climáticas.

Es que los técnicos asumen probable que las últimas lluvias y el granizo del 6 de enero que azotó al sur de la provincia y también parte del este (sobre todo Santa Rosa) puede llegar a "mover la aguja" de la próxima vendimia. Incluso algunos efectos colaterales.

"Vemos muchos viñedos abandonados y en varias zonas que no se ha curado, con lo cual el riesgo de podredumbre de la uva existe", admitió Draque.

Todo esto se sabrá hacia la segunda quincena de enero, cuando se den a conocer los primeros números del pronóstico. Información clave en un año que promete ser desafiante, y que para la vitivinicultura comenzará con la cosecha de uvas blancas para base de espumantes, a fin de mes.