El Banco Nación se adelantó y reveló el precio que tendrá el dólar el lunes 12 de enero

El Banco Nación se adelantó al resto de las entidades y dio a conocer el precio del dólar para cuando abra sus puertas el próximo lunes 12 de enero y queden habilitadas las operaciones cambiarias.
El dato del precio del dólar del Banco Nación fue revelado por la entidad al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para confirmar el valor tuvo una relevancia muy grande la cotización de este viernes.
Además, hay que tener en cuenta que el Banco Nación es la entidad con mayor cantidad de clientes en Argentina, lo que hace que esta institución sea una referencia para el resto de los bancos en lo que tiene que ver con la cotización del dólar.
Precio del dólar en el Banco Nación este lunes 12 de enero
Según lo confirmado por el Banco Nación al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este lunes 12 de enero será de $1.490.
En tanto, el resto de las entidades bancarias venderá, en el inicio de las actividades de este 12 de enero, el dólar al siguiente precio:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco ICBC: $1.485
- Banco BBVA: $1.490
- Banco Supervielle: $1.489
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.485
- Banco Patagonia: $1.485
- Banco Hipotecario: $1.485
- Banco Santander: $1.485
- Brubank: $1.485
- Banco Credicoop: $1.485
- Banco Macro: $1.485
- Banco Piano: $1.490
- Banco de Comercio: $1.480
Precio del dólar en el Banco Nación versus precio del dólar blue
Mientras el Banco Nación confirmó un aumento en el precio del dólar para este lunes 12 de enero, las cuevas también dieron a conocer que el dólar blue se mantendrá por encima de los $1.500, llegando a cotizar a un valor de $1.505.