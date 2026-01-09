El Banco Nación se adelantó y reveló el precio que tendrá el dólar el lunes 12 de enero

El dato del precio del dólar del Banco Nación fue revelado por la entidad al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para confirmar el valor tuvo una relevancia muy grande la cotización de este viernes.

Además, hay que tener en cuenta que el Banco Nación es la entidad con mayor cantidad de clientes en Argentina, lo que hace que esta institución sea una referencia para el resto de los bancos en lo que tiene que ver con la cotización del dólar.