Las acciones y los bonos argentinos cerraron la semana en alza en un mercado con mayor optimismo

En medio de crecientes expectativas sobre la marcha de la economía del país, las acciones líderes de la Bolsa porteña finalizaron la semana en alza, mientras los bonos argentinos rebotaron en Wall Street, a la par del cumplimiento del pago de deuda por parte del gobierno de Javier Milei.
Los títulos de deuda en dólares registraron un incremento hasta 0,8%, de la mano del Global 2035, seguido del Global 2038 (+0,6%) y el Bonar 2030 (+0,6%).
En consonancia, el riesgo país retrocedió y se ubicó en torno a los 566 puntos básicos.
Registros positivos para el mercado de Wall Street
El S&P Merval tuvo un aumento del 0,5% y tocó los 3.089.461,07 puntos, mientras que la medición en dólares lo hizo 0,6% hasta los 2.020,76 puntos.
En tanto que los papeles cerraron con mayoría de incrementos: Transener (+3,4%); Aluar (+3,1%); Banco BBVA (+1,9%). En tanto las bajas fueron lideradas por Telecom (-1,6%).
Los ADRs operaron con mayoría de subas y escalaron hasta 2,7% de la mano de Edenor, seguida de Central Puerto (+2,4%), Banco BBVA (+1,7%) y Cresud (+0,9%). En contraste, Transportadora de Gas del Sur bajó 1,4%, seguida de IRSA (-1,1%).
Una novedad relevante de este viernes fue que el Banco Central (BCRA) canceló el swap con el Departamento del Tesoro de EE.UU. durante el cuarto trimestre de 2025, el acuerdo de estabilización cambiaria por U$S20.000 millones anunciado el pasado 20 de octubre.
Fuente: Noticias Argentinas