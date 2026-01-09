Las acciones y los bonos argentinos cerraron la semana en alza en un mercado con mayor optimismo

Bolsa Wall Street.jpg Euforia en el mercado por el repunte de los bonos argentinos y de las acciones.

Registros positivos para el mercado de Wall Street

El S&P Merval tuvo un aumento del 0,5% y tocó los 3.089.461,07 puntos, mientras que la medición en dólares lo hizo 0,6% hasta los 2.020,76 puntos.

En tanto que los papeles cerraron con mayoría de incrementos: Transener (+3,4%); Aluar (+3,1%); Banco BBVA (+1,9%). En tanto las bajas fueron lideradas por Telecom (-1,6%).

Los ADRs operaron con mayoría de subas y escalaron hasta 2,7% de la mano de Edenor, seguida de Central Puerto (+2,4%), Banco BBVA (+1,7%) y Cresud (+0,9%). En contraste, Transportadora de Gas del Sur bajó 1,4%, seguida de IRSA (-1,1%).

Una novedad relevante de este viernes fue que el Banco Central (BCRA) canceló el swap con el Departamento del Tesoro de EE.UU. durante el cuarto trimestre de 2025, el acuerdo de estabilización cambiaria por U$S20.000 millones anunciado el pasado 20 de octubre.

Fuente: Noticias Argentinas