El dólar oficial cerró la semana con un aumento de $5 a contramano del blue que cayó

A pesar de la suba, la moneda estadounidense quedó por debajo de la barrera de los $1.500. El dólar blue se vendió a $1.509 en la city mendocina

El dólar oficial se ofreció a $1.490 para la venta en el Banco Nación.

Tras una jornada con tendencia bajista, el dólar oficial aumentó $5 en las pizarras del Banco Nación en relación al jueves y se comercializó a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantiene por arriba de la barrera de los $1.500 a pesar de la caída de las últimas 24 horas.

En el mercado informal, la divisa estadounidense se ofreció a $1.485 para la compra y $1.509 para la punta vendedora, 4 pesos más que en las cuevas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Este viernes, el Banco Central canceló las operaciones con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo que fue celebrado por su secretario Scott Bessent. Así, el minorista finalizó este viernes a $1.487,59 para la venta.

El d&oacute;lar blue se ofreci&oacute; a $1.485 para la compra y $1.509 para la punta vendedora en las cuevas de la city mendocina.

El dólar blue se ofreció a $1.485 para la compra y $1.509 para la punta vendedora en las cuevas de la city mendocina.

Qué pasó con los financieros en relación al dólar oficial

En relación al dólar oficial, una de las cotizaciones de los dólares financieros también subió. Fue el caso del Contado con Liquidación (CCL) que operó a $1.533,81, con un aumento del 0,2% respecto a la rueda anterior. El dólar MEP, en cambio, cotizó casi estable en $1.494,15.

El dólar mayorista acumuló en la semana un incremento de $10, en medio de la pax cambiaria que posibilitó incluso devolver al país gobernado por Donald Trump el préstamo que realizó para calmar a los mercados antes de las elecciones legislativas.

En este contexto, registró este viernes un alza de $1 y se ubicó en los $1.465. De esta manera, se mantuvo a 4,9% del techo de la banda cambiaria.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937.

Para fines de enero, el mercado estima un dólar a $1.486,50.

