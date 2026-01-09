El dólar oficial cerró la semana con un aumento de $5 a contramano del blue que cayó

precio del dolar (2) El dólar blue se ofreció a $1.485 para la compra y $1.509 para la punta vendedora en las cuevas de la city mendocina.

Qué pasó con los financieros en relación al dólar oficial

En relación al dólar oficial, una de las cotizaciones de los dólares financieros también subió. Fue el caso del Contado con Liquidación (CCL) que operó a $1.533,81, con un aumento del 0,2% respecto a la rueda anterior. El dólar MEP, en cambio, cotizó casi estable en $1.494,15.

El dólar mayorista acumuló en la semana un incremento de $10, en medio de la pax cambiaria que posibilitó incluso devolver al país gobernado por Donald Trump el préstamo que realizó para calmar a los mercados antes de las elecciones legislativas.

En este contexto, registró este viernes un alza de $1 y se ubicó en los $1.465. De esta manera, se mantuvo a 4,9% del techo de la banda cambiaria.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937.

Para fines de enero, el mercado estima un dólar a $1.486,50.