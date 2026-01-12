Comenzó la vacunación gratuita contra la bronquiolitis para embarazadas de 32 a 36 semanas de gestación

vacunacion contra virus respiratorio La vacunación es gratuita. Gobierno de Mendoza

Vacunación sin necesidad de orden médica

Iris Aguilar apuntó: “Es una vacuna estacional, no es de todo el año. Esta campaña estará hasta el 31 de agosto, porque el virus circula entre nosotros en determinados meses del año y afecta en esos meses en especial. Durante este período, vamos a estar vacunando sin necesidad de orden médica, de manera gratuita. No importa si tenés obra social o no tenés obra social, venís directamente si estás en esas semanas de embarazo y te vacunás”.

Buscamos vacunar a las mamás, así ese niño por nacer va a estar protegido contra el virus sincicial respiratorio. Y, si se enferma, seguramente la va a pasar mucho mejor que si la madre no se vacuna durante la gestación Buscamos vacunar a las mamás, así ese niño por nacer va a estar protegido contra el virus sincicial respiratorio. Y, si se enferma, seguramente la va a pasar mucho mejor que si la madre no se vacuna durante la gestación

Iris insistió: "Hay que vacunarse entre las 32 y las 36 semanas inclusive, porque es cuando ha demostrado la vacuna ser sumamente efectiva y segura y brindar una robusta protección al niño por nacer. La vacuna está dentro del calendario obligatorio, es una sola dosis para cada embarazo que no tiene contraindicaciones, ya que el objetivo es proteger a ese bebé por nacer”.