Comenzó en Mendoza la campaña de vacunación gratuita contra el virus sincicial respitarorio (VSR), causante de lo bronquiolitis. Se puede acudir el Vacunatorio Central, de Virgen del Carmen de Cuyo 59, de Ciudad o a los centros asistenciales y hoistales públicos de todos los departamentos.
Comenzó la vacunación gratuita contra la bronquiolitis para embarazadas de 32 a 36 semanas de gestación
Iris Aguilar, directora de Imunizaciones de la provincia, pidió que las embarazadas no dejen de vacunarse contra el virus sincicial repiratorio que provoca la bronquiolitis
Está destinada a mujeres que se encuentran entre los meses 32 y 36 de embarazo y es clave proteger al niño por nacer de infecciones respiratorias potencialmente graves, especialmente durante los primeros seis meses de vida, período en el que el VSR constituye la principal causa de bronquiolitis.
Iris Aguilar, responsable de Inmunizaciones de la provincia, señaló: “Dimos inicio a la campaña de vacunación contra virus sincicial respiratorio, una vacuna que ha tenido un impacto muy importante en la prevención de enfermedades en los más pequeños. Recordemos que el virus sincicial respiratorio es la principal causa de una enfermedad que todos conocemos, que es la bronquiolitis, que afecta especialmente a los menores de seis meses.
Vacunación sin necesidad de orden médica
Iris Aguilar apuntó: “Es una vacuna estacional, no es de todo el año. Esta campaña estará hasta el 31 de agosto, porque el virus circula entre nosotros en determinados meses del año y afecta en esos meses en especial. Durante este período, vamos a estar vacunando sin necesidad de orden médica, de manera gratuita. No importa si tenés obra social o no tenés obra social, venís directamente si estás en esas semanas de embarazo y te vacunás”.
Iris insistió: "Hay que vacunarse entre las 32 y las 36 semanas inclusive, porque es cuando ha demostrado la vacuna ser sumamente efectiva y segura y brindar una robusta protección al niño por nacer. La vacuna está dentro del calendario obligatorio, es una sola dosis para cada embarazo que no tiene contraindicaciones, ya que el objetivo es proteger a ese bebé por nacer”.