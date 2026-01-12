Avanza la obra para las primeras 56 viviendas en la ex playa San Agustín

“Recorrimos un lugar que durante años fue la playa de secuestros San Agustín, una montaña de vehículos y chatarra que derivó en el incendio de 2023 y afectó a familias de la zona. Hoy estamos dando vuelta esa historia", dijo el intendente capitalino.

Los avances hasta ahora fueron el cierre definitivo del predio, la remediación ambiental y la preparación del terreno para ir por la primera etapa del nuevo barrio, todo como parte de un presupuesto de obra superior a los $3.800 millones.

image Realizados los movimientos de suelo, empieza a delimitarse el predio de 2,5 hectáreas que ocupara la ex playa San Agustín y será el futuro barrio

La primera etapa del Barrio San Agustín

La Etapa I del proyecto de urbanización del barrio San Agustín contempla la ejecución de obras de infraestructura y la construcción de 56 viviendas (luego serán más de 200). Todo en el sector afectado por el incendio de septiembre de 2023.

Por estos días la obra ya cuenta con el montaje del obrador, el cierre perimetral del predio, la limpieza de la superficie vegetal y el avance en las tareas de compactación del terreno, fundamental para delinear las futuras manzanas.

Según Mariana Osorio, directora de Vivienda, “se trata de un desarrollo urbano de vivienda social destinado a habitantes del conglomerado, que se va a ir haciendo en etapas. La primera etapa son 56 unidades habitacionales, de las 250 estimadas".

Osorio explicó que serán viviendas básicas de unos 50 m2, "con sus respectivos espacios de recreación y de equipamiento”. Tras la licitación, el objetivo es empezar su construcción en marzo para desarrollar el barrio a lo largo del 2026.

image El intendente Suarez, junto a funcionarios de la comuna y el IPV, de recorrida por el predio que al final será un barrio de 250 viviendas

Servicios para las nuevas viviendas: lo que viene

El acuerdo en torno al proyecto del que participa el municipio de la Ciudad de Mendoza con apoyo de la Provincia y con la ejecución del IPV contempla mejorar las condiciones de hábitat de la zona y evitar nuevos asentamientos informales.

En esta primera etapa, el IPV lleva licitada la preparación del terreno y la construcción de las viviendas, y el municipio tiene a cargo el movimiento de suelos y la infraestructura urbana, que incluirá red vial y peatonal, desagües pluviales, red cloacal y de agua potable.

En paralelo, se avanzará con las obras de alumbrado público y suministro eléctrico mediante un convenio con Edemsa.

La inversión total del proyecto combina aportes provinciales y municipales, y permitirá no sólo la construcción de viviendas, sino también la incorporación de servicios y equipamiento urbano que consolidarán el desarrollo del sector.