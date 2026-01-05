Tener una casa propia es el sueño de miles de personas que buscan ser dueños de su propio techo. No obstante, a veces, la economía de cada familia no acompaña a la hora de pedir un crédito o de entrar a un plan de viviendas. Es allí cuando una casa prefabricada se puede convertir en una solución.
Tres habitaciones y moderna: cómo es la casa prefabricada de 17.650 dólares que se entrega en tiempo récord
Esta casa prefabricada posee tres habitaciones y un estilo muy moderno que hace que sea muy cómoda para las familias
Una casa prefabricada es una buena opción para aquellas familias que no pueden gastar tanto dinero, o que poseen un lote y quieren construir rápidamente, o en los casos en donde no se puede acceder a un plan de vivienda o a un crédito hipotecario.
Esto se debe al hecho de que una casa prefabricada, en la mayoría de los casos, tiene un costo mucho menor al que poseen las viviendas tradiciones. Uno de esos casos es el de esta vivienda prefabricada que vale 17.650 dólares, o casi $26.000.000, y que posee tres habitaciones, por lo que es ideal para una familia.
Cómo es la casa prefabricada de 3 dormitorios que vale 17.650 dólares
Este modelo de casa prefabricada, según la empresa que las vende (Viviendas Roca) es la fusión perfecta entre encanto y funcionalidad. Su diseño es innovador y muy moderno y ofrece espacios cómodos y versátiles para la vida diaria.
La casa prefabricada viene con las cañerías para agua, gas y electricidad, con ventanas de aluminio y vidrios colocados y posee una superficie cubierta que supera los 50 metros cuadrados.
Además, la vivienda posee tres dormitorios, una cocina, comedor y una pérgola. En el caso de los dormitorios, dos de ellos son de tres metros por tres metros y el tercero de 3 metros por 3,60.
Ventajas de comprar una casa prefabricada
A la hora de comprar una casa prefabricada, esta posee varias ventajas, pero la principal es su precio, que es más bajo que el de las viviendas tradicionales. En segundo lugar, está el tiempo de construcción, ya que se levantan mucho más rápido, lo que las hace perfectas para familias que necesiten o quieran irse a vivir a su propio techo rápidamente.