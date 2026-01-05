Tres habitaciones y moderna: cómo es la casa prefabricada de 17.650 dólares que se entrega en tiempo récord

casa prefabricada plano (2)

Cómo es la casa prefabricada de 3 dormitorios que vale 17.650 dólares

Este modelo de casa prefabricada, según la empresa que las vende (Viviendas Roca) es la fusión perfecta entre encanto y funcionalidad. Su diseño es innovador y muy moderno y ofrece espacios cómodos y versátiles para la vida diaria.

La casa prefabricada viene con las cañerías para agua, gas y electricidad, con ventanas de aluminio y vidrios colocados y posee una superficie cubierta que supera los 50 metros cuadrados.

Además, la vivienda posee tres dormitorios, una cocina, comedor y una pérgola. En el caso de los dormitorios, dos de ellos son de tres metros por tres metros y el tercero de 3 metros por 3,60.

casa prefabricada

Ventajas de comprar una casa prefabricada

A la hora de comprar una casa prefabricada, esta posee varias ventajas, pero la principal es su precio, que es más bajo que el de las viviendas tradicionales. En segundo lugar, está el tiempo de construcción, ya que se levantan mucho más rápido, lo que las hace perfectas para familias que necesiten o quieran irse a vivir a su propio techo rápidamente.