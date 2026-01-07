Tener una vivienda propia es el sueño de muchas familias y una casa prefabricada es, para muchos, la solución ideal, por su comodidad, su rápida construcción, pero, principalmente por su bajo costo en comparación a las viviendas tradicionales.
Tres habitaciones y una belleza: la casa prefabricada que se entrega en 30 días y cuesta 12.745 dólares
Una casa prefabricada puede ser la solución ideal para muchas familias y este modelo es premium e ideal para familias
Las dificultades para cumplir con los requisitos para acceder a un crédito hipotecario, la falta de planes de vivienda y los tiempos, suelen ser tres de los factores que llevan a que muchas familias se inclinen por elegir una casa prefabricada a la hora de acceder a una vivienda.
No obstante, las casas prefabricadas cuentan con varias ventajas. Además de poder ser muy atractivas, también son duraderas y resisten todo tipo de climas y fenómenos de la naturaleza. Además, como es este caso, se entregan en 30 días y presenta un costo de $18.700.000 o su equivalente en dólares de 12.745.
Cómo es la casa prefabricada de 12.745 dólares
Esta casa prefabricada es construida por la empresa LaCasaMía y se trata de una vivienda minimalista que posee tres dormitorios, más cocina, comedor, living y baño.
Entre sus características principales se encuentran que:
- Posee por fuera placas cementicias y por dentro, placas de yeso tipo durlock.
- La puerta principal es de doble chapa inyectada, la lateral de chapa reforzada y las interiores puertas placa.
- Presenta ventanas y otras aberturas en aluminio blanco.
- Tiene 78 metros cubiertos.
- Se entrega con instalación de gas, agua fría y caliente e instalación eléctrica.
- Baño completo con juego de grifería, de sanitarios y mochila.
- Rejas horizontales para ventanas.
Por qué comprar una casa prefabricada
Una casa prefabricada guarda su principal ventaja en el precio. Además, a diferencia de lo que se pensaba en el pasado, este tipo de viviendas ha evolucionado mucho y ahora son resistentes a todo tipo de clima y fenómeno que pueda ocurrir.
Además, una casa prefabricada es fácil de ampliar y se construyen muy rápido, lo que es ideal para familias que alquilan o que se encuentran viviendo en casas de otros familiares.