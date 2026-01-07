Tres habitaciones y una belleza: la casa prefabricada que se entrega en 30 días y cuesta 12.745 dólares

plano casa prefabricasa

Cómo es la casa prefabricada de 12.745 dólares

Esta casa prefabricada es construida por la empresa LaCasaMía y se trata de una vivienda minimalista que posee tres dormitorios, más cocina, comedor, living y baño.

Entre sus características principales se encuentran que:

Posee por fuera placas cementicias y por dentro, placas de yeso tipo durlock.

La puerta principal es de doble chapa inyectada, la lateral de chapa reforzada y las interiores puertas placa.

Presenta ventanas y otras aberturas en aluminio blanco.

Tiene 78 metros cubiertos.

Se entrega con instalación de gas, agua fría y caliente e instalación eléctrica.

Baño completo con juego de grifería, de sanitarios y mochila.

Rejas horizontales para ventanas.

casa prefabricada 1

Por qué comprar una casa prefabricada

Una casa prefabricada guarda su principal ventaja en el precio. Además, a diferencia de lo que se pensaba en el pasado, este tipo de viviendas ha evolucionado mucho y ahora son resistentes a todo tipo de clima y fenómeno que pueda ocurrir.

Además, una casa prefabricada es fácil de ampliar y se construyen muy rápido, lo que es ideal para familias que alquilan o que se encuentran viviendo en casas de otros familiares.