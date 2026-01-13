Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Amistosos de pretemporada

Cómo formo Gimnasia y Esgrima en su primer amistoso de pretemporada ante Excursionistas

Gimnasia y Esgrima está de pretemporada en Buenos Aires y tuvo sus primeros minutos de fútbol frente a Excursionistas.

Gimnasia y Esgrima está de pretemporada en Buenos Aires y este martes tuvo sus primeros minutos de fútbol jugando un amistoso frente a Excursionistas.

Se jugaron dos tiempos de 50' cada uno y en el primero Ariel Broggi dispuso como titulares a Rigamonti; Franco, Muñoz, González, Saavedra; Linares, Antonini, Ortiz, Lencioni; Rodríguez y Ferreyra.

Gimnasia y Esgrima sigue con la preparación en Buenos Aires.

También jugaron Petruchi, Fernández y Romano, pero no pudieron evitar que el Lobo perdiera 2 a 1 con el tanto del descuento marcado por Antonini.

La formación mensana para el segundo tiempo fue con Petruchi; Paredes, Mondino, Carrera, Recalde; Fernández, Barboza, Úbeda, Cingolani; Romano y Ferreyra. Luego ingresaron Antonini, Ortiz y Lencioni y el resultado fue un empate sin goles.

El Lobo prepara su debut en Primera División

El Lobo debutará en el Torneo Apertura 2026 el próximo jueves 22 de enero a las 22.15, en Santiago del Estero, ante Central Córdoba.

El primer encuentro de local para Gimnasia y Esgrima será el martes 27 de este mes a las 20 frente a San Lorenzo.

