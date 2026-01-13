Cómo formo Gimnasia y Esgrima en su primer amistoso de pretemporada ante Excursionistas

La formación mensana para el segundo tiempo fue con Petruchi; Paredes, Mondino, Carrera, Recalde; Fernández, Barboza, Úbeda, Cingolani; Romano y Ferreyra. Luego ingresaron Antonini, Ortiz y Lencioni y el resultado fue un empate sin goles.

El Lobo prepara su debut en Primera División

El Lobo debutará en el Torneo Apertura 2026 el próximo jueves 22 de enero a las 22.15, en Santiago del Estero, ante Central Córdoba.

El primer encuentro de local para Gimnasia y Esgrima será el martes 27 de este mes a las 20 frente a San Lorenzo.