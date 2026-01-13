Rally Dakar 2026: Luciano Benavides no tuvo una buena etapa 9 y perdió el liderazgo de la general

El liderazgo en la clasificación general quedó en manos del australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM), quien terminó segundo en la etapa, mientras que en el segundo puesto ahora aparece el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a seis minutos y 24 segundos.

Benavides, por su parte, perdió bastante terreno y cayó al tercer lugar de la general, aunque está a solo 7'05" de Sanders, por lo que se mantiene metido de lleno en la lucha por el título.

El argentino de 30 años va en busca de su primera consagración en el Rally Dakar, logro que obtuvo su hermano Kevin en la categoría de motos en 2020 y 2023.

Este miércoles, desde la madrugada argentina, se disputará la etapa 10 rumbo a Bisha, otro día clave para definir el destino de los argentinos en el desierto.

Así está el Rally Dakar 2026

Autos: Nani Roma lidera la general delante de Carlos Sainz y Nasser Al Attiyah. La etapa 9 la ganó el polaco Eryk Goczal y segundo fue su hermano Michal.

Challengers: El español Pau Navarro sigue liderando y el chileno Del Río con el mendocino Bruno Jacomy están terceros después de haber finalizado 10 en la etapa de este martes que ganó el neerlandés Paul Spierings escoltado por Kevin Benavides. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, binomio campeón mundial, sufrió problemas con el radiador, perdió más de una hora y están quintos en la general.

Rally 2: El neuquino Juan Santiago Rostan finalizó 28 en la etapa y se mantiene 26 en la general, mientras que el riocuartense Leonardo Cola fue 35 en el día y continúa 37 en el acumulado, ambos enfocados en completar una prueba marcada por la dureza del terreno.

Side by Side: Manuel Andújar y Andrés Frini cerraron 13 y continúan sextos, mientras que Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi fueron octavos y siguen séptimos en el total.

Categorías especiales: Benjamín Pascual ganó la etapa en Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica Segway y recortó distancia en la general, mientras que Gastón Mattarucco, como navegante de Javier Vélez, continúa en carrera entre los autos históricos.