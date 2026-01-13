Luego saltó al Benfica donde obtuvo la Primeira Liga 2022/23 para pasar al Chelsea donde también ganó dos títulos internacionales: la UEFA Conference League 2024/25 y el Mundial de Clubes 2025. Paralelamente, tocó el cielo con las manos con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Enzo Fernández - Lionel Messi Enzo Fernández se consagró en lo más alto junto a su ídolo.

Enzo Fernández y una confesión viral en la previa del Mundial: "Lo usaba en la Play"

Aunque es un ganador absoluto, el mediocampista de 24 años citó a Daddy Yankee para definir su futuro y ambiciones con respecto a las próximas competencias: "Seguir ganando. Lo que pasó, pasó". Además comenzó explicando que tenía sus objetivos claros desde niño: "Siempre soñé con ser futbolista desde chico y que se me haya dado todo así de la manera que se dio es algo soñado".

"Pasó todo muy rápido desde que debuté en River hasta ahora, la verdad que a veces no hay tiempo para parar y decir ' wow'"; luego se refirió a su llegada a la Selección argentina, donde comenzó como suplente (casi ingresó al Mundial "por la ventana") y se transformó en un jugador fundamental del equipo comandado por Lionel Scaloni: "Desde el primer día que llegué siempre me sentí muy acompañado. El grupo está unido y eso se nota".

"Era muy joven y todo era nuevo para mí. Me tengo que sacar el sombrero con los chicos porque son increíbles seres humanos" continuó relatando, para agregar sin sorpresas: "Es un privilegio jugar con Messi".

Sobre el astro argentino, no dudó en relatar: "Lo usaba en la Play, miraba sus partidos y de repente pasé a entrenar con él. Es algo increíble, un sueño".

Enzo Fernández - Chelsea Enzo Fernández es figura y uno de los capitanes del Chelsea.

La intimidad de Enzo Fernández

En su participación en Por el Mundo estuvo acompañado por su pareja, Valentina Cervantes, quien contó: "Nos vivimos mudando porque a Enzo le gusta mucho cambiar de casa. Él dice que se renuevan las energías así que por eso nos mudamos hace poco".

Enzo Fernández y su familia Enzo Fernández junto a Valentina Cervantes y sus hijos.

Además reveló cómo es el hogar que comparte con el mediocampista: "Es moderna, tiene mucha luz porque si no se nos va muy rápido". Y agregó: "Tenemos pileta, pero no sé a quién se le ocurre en Inglaterra hacer una pileta afuera. Aunque sea climatizada te morís de frío".