Enzo Fernández es uno de esos jugadores que da la sensación que están tocados por una varita mágica porque desde que debutó en la Primera División del fútbol argentino comenzó a mostrarse como un jugador distinto que se adueña de la mitad de la cancha mientras que, con una fortuna sorprendente, gana títulos en los diferentes equipos donde se desempeña.
El mediocampista del Chelsea ha disfrutado de una carrera maratónica donde debutó en River, pero fue cedido a Defensa y Justicia para ganar minutos. Y mal no le fue: ganó la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021. Luego tuvo que volver al Millonario y los triunfos no pararon: Liga Profesional 2021, Trofeo de Campeones 2021 y Supercopa Argentina 2021 se sumaron a su palmarés.
Luego saltó al Benfica donde obtuvo la Primeira Liga 2022/23 para pasar al Chelsea donde también ganó dos títulos internacionales: la UEFA Conference League 2024/25 y el Mundial de Clubes 2025. Paralelamente, tocó el cielo con las manos con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.
Enzo Fernández y una confesión viral en la previa del Mundial: "Lo usaba en la Play"
Aunque es un ganador absoluto, el mediocampista de 24 años citó a Daddy Yankee para definir su futuro y ambiciones con respecto a las próximas competencias: "Seguir ganando. Lo que pasó, pasó". Además comenzó explicando que tenía sus objetivos claros desde niño: "Siempre soñé con ser futbolista desde chico y que se me haya dado todo así de la manera que se dio es algo soñado".
Embed
Enzo habla de su carrera y del lugar que ocupa hoy en el fútbol ⚽
"Pasó todo muy rápido desde que debuté en River hasta ahora, la verdad que a veces no hay tiempo para parar y decir ' wow'"; luego se refirió a su llegada a la Selección argentina, donde comenzó como suplente (casi ingresó al Mundial "por la ventana") y se transformó en un jugador fundamental del equipo comandado por Lionel Scaloni: "Desde el primer día que llegué siempre me sentí muy acompañado. El grupo está unido y eso se nota".
"Era muy joven y todo era nuevo para mí. Me tengo que sacar el sombrero con los chicos porque son increíbles seres humanos" continuó relatando, para agregar sin sorpresas: "Es un privilegio jugar con Messi".
Sobre el astro argentino, no dudó en relatar: "Lo usaba en la Play, miraba sus partidos y de repente pasé a entrenar con él. Es algo increíble, un sueño".
La intimidad de Enzo Fernández
En su participación en Por el Mundo estuvo acompañado por su pareja, Valentina Cervantes, quien contó: "Nos vivimos mudando porque a Enzo le gusta mucho cambiar de casa. Él dice que se renuevan las energías así que por eso nos mudamos hace poco".
Además reveló cómo es el hogar que comparte con el mediocampista: "Es moderna, tiene mucha luz porque si no se nos va muy rápido". Y agregó: "Tenemos pileta, pero no sé a quién se le ocurre en Inglaterra hacer una pileta afuera. Aunque sea climatizada te morís de frío".