El boom de las ferias del juguete dejó heridos a los comerciantes del centro

Fabián Marino, que lleva décadas participando en ferias del juguete, y a su vez tiene un comercio en el centro mendocino, defendió la actividad de los feriantes y reclamó a sus colegas comerciantes mejores estrategias de venta para épocas festivas como el Día del Niño y las Fiestas de fin de año.

Baja en las ventas de juguetes

“En Ciudad hubo una marea de gente para las Fiestas, el consumidor consultó mucho, encontró variedad y precio y compró con tarjeta de crédito. Pero hubo sectores con caídas en las ventas de hasta el 40%”, contó Alín sobre el balance de fin de año.

“El ticket promedio, que en 2024 fue de $65.000, este año bajó a $40.000”, reveló. El titular de la Cámara de Comercio entiende que la baja en las ventas se debe a varias razones: en parte a la falta de poder adquisitivo y en parte a que provincias de frontera como Mendoza, sienten el impacto de las compras en Chile.

jugueterias comercio dia del niño 1.jpg Las ventas de juguetes cayeron este año.

Pero respecto de los juguetes, el reclamo de los comerciantes fue más concreto y direccionado directamente contra las ferias que se instalaron en departamentos de los alrededores de la Ciudad de Mendoza.

Héctor Rossi, dueño de una juguetería histórica, apuntó especialmente a la falta de controles de las ferias del juguete, que son alentadas y promocionadas por el Estado: “Creo que tienen apoyo y lamentablemente no hay grandes controles. Entonces, lo que ocurre es que ingresa mercadería de origen dudoso”.

Feria del juguete 4 En la feria del juguete del Predio de la Virgen, de Guaymallén, hubo 150 stands.

Los comerciantes, que tienen un local formal instalado todo el año en el centro, apuntan que estructuras como las de las jugueterías dependen para su funcionamiento de dos fechas importantes: el Día del Niño y fin de año.

“En esas temporadas necesitás vender bien; y si en los límites con Capital ponés ferias con mercaderías sin mucho control, es lógico que la Cámara del Juguete exprese su preocupación”, cerró Rossi en diálogo con radio Nihuil.

La feria del juguete, una alternativa defendida por feriantes

“La feria es una muy buena alternativa de venta en esos días fuertes y se vende bien”, contó Fabián Merino, que no solo es feriante sino que también tiene un local en el centro de Mendoza.

“Como comerciante no me quejo. En los días fuerte de venta –como fin de año- también se vende bien, aunque entendiéndolo en la nueva Argentina que estamos viviendo”, analizó.

Reconoce que en el comercio se pagan empleados e impuestos, “pero en la feria también tengo que pagar un costo por estar y tengo que pagar empleados. Además, se tributa la mercadería. No es que se les da factura a todos, pero al final del día, tenés que hacer una factura de lo que vendiste en total”.

Merino apunta que la estrategia que mejor le resulta como comerciante del centro es vender mucho con un margen más austero, pero que la mayoría de sus colegas “quiere salvarse” con tres fechas puntuales y margen alto.

Feria del Juguete 7

“En vez de quejarnos de que en la feria del juguete se vende más barato el mismo producto o pasan más de 35.000 personas en 4 días, ¿por qué no cambiamos la estrategia? ¿Por qué no buscamos alternativas coherentes para atraer a la gente al centro? ¿Por qué no ofrecemos precios reales, promociones, cuotas? Busquemos alternativas para competirle sanamente a la feria en lugar de quejarnos de que nos robó el público”, analizó el comerciante, que está de los dos lados de la vereda.

“La feria del juguete robó el público porque el mismo producto se vende más barato. Y no es que en la feria está todo en negro; están equivocados”, sentenció Merino defendiendo la actividad.

Como comerciante reconoce que el feriante no tiene la carga a largo plazo que tiene quien instala un comercio formal como el pago de cargas sociales, tributarias y alquileres todo el año. Pero como contrapartida apunta que el comerciante tiene todo el año para vender, por lo que, en esas 3 fechas clave, podría hacer algo especial y atraer al comprador.

“No he escuchado ninguna propuesta de las cámaras para atraer al público al centro”, apuntó dejando abierto el debate instalado entre comerciantes y ferias del juguete.