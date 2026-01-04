En imágenes, lo que te podés encontrar -y más- en la Feria del Juguete

El público ya pudo recorrer 150 stands con una amplia variedad de juguetes, bicicletas, indumentaria, electrónica y artesanos, además de disfrutar de food trucks, sorteos y múltiples sorpresas.

Feria del Juguete 2 En la Feria del Juguete hay 150 stands para todos los bolsillos.

Feria del Juguete Hasta venden unos ricos choripanes en la Feria del Juguete.

Al respecto, Guillermo Mastronardi, presidente de la Asociación Feria del Juguete, expresó: “Estamos muy contentos de poder seguir creciendo con esta hermosa Feria del Juguete, que es única por su organización y, sobre todo, porque la gente nos escribe por redes preguntando cuándo se hace".