La Feria del Juguete, el clásico de todos los años de la familia mendocina, volvió con todo en su edición número 13, Especial Reyes de Mago. Estrenó este sábado y se extenderá hasta el martes en el Predio de la Virgen, de Guaymallén, con entrada libre y gratuita.
En imágenes, lo que te podés encontrar -y más- en la Feria del Juguete
La 13ra edición de la Fiesta del Juguete arrancó con todo este sábado y durará hasta el martes con entrada libre y gratuita. Gastronomía y más de 150 stands
El público ya pudo recorrer 150 stands con una amplia variedad de juguetes, bicicletas, indumentaria, electrónica y artesanos, además de disfrutar de food trucks, sorteos y múltiples sorpresas.
Al respecto, Guillermo Mastronardi, presidente de la Asociación Feria del Juguete, expresó: “Estamos muy contentos de poder seguir creciendo con esta hermosa Feria del Juguete, que es única por su organización y, sobre todo, porque la gente nos escribe por redes preguntando cuándo se hace".
Según contó el organizador, en este 2026 hay "sorpresas" para los visitantes, como sorteos y descuentos.
"Somos la Feria del Juguete original, la que ha sido un éxito con más de 20.000 personas que nos visitan por edición”, dijo.
Cronograma de la Feria del Juguete
- Sábado 3 de enero: apertura desde las 13 y actividad hasta que se retire el último visitante.
- Domingo 4 de enero: apertura desde las 10 y actividad hasta que se retire el último visitante.
- Lunes 5 de enero: apertura desde las 10 y actividad hasta que se retire el último visitante.
- Martes 6 de enero: apertura desde las 10 y cierre a las 15.
