Argentina Open 2026: la lista de jugadores confirmados con media docena de argentinos

La organización anunció la lista de jugadores que por su ubicación en el ranking mundial tienen un lugar asegurado en la 26ta edición del Argentina Open que se jugará del del 7 al 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis.
La organización anunció la lista de jugadores con un lugar asegurado en la 26ta edición del Argentina Open.
La organización anunció la lista de jugadores que por su ubicación en el ranking mundial tienen un lugar asegurado en la 26ta edición del Argentina Open que se jugará del del 7 al 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis.
La nómina estará encabezada por el italiano Lorenzo Musetti, número 5 del ranking mundial, e incluye entre otras figuras al brasileño Joao Fonseca, defensor del título, y a dos ex top 10 como el también italiano Matteo Berrettini y el francés Gael Monfils, quien ingresará por un wild card.
Los 6 argentinos que forman parte del cuadro principal del Argentina Open 2026 son Francisco Cerúndolo, finalista el año pasado, Sebastián Báez, Camilo Ugo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.
Todavía falta confirmar otras dos invitaciones y los probables candidatos son Thiago Tirante, quien viajará en los días a Corea para jugar la Copa Davis, y Román Burruchaga.
Las entradas para el Argentina Open están disponibles por Ticketeck