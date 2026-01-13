Argentina Open 2026: la lista de jugadores confirmados con media docena de argentinos

La nómina estará encabezada por el italiano Lorenzo Musetti, número 5 del ranking mundial, e incluye entre otras figuras al brasileño Joao Fonseca, defensor del título, y a dos ex top 10 como el también italiano Matteo Berrettini y el francés Gael Monfils, quien ingresará por un wild card.

Los 6 argentinos que forman parte del cuadro principal del Argentina Open 2026 son Francisco Cerúndolo, finalista el año pasado, Sebastián Báez, Camilo Ugo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.