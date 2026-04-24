ANSES: ¿cuánto cubre el subsidio de sepelio en 2026?

¿Quiénes pueden solicitar el reintegro?

El acceso al beneficio sigue un orden de prelación establecido por la normativa vigente para garantizar que el dinero llegue a quien efectivamente afrontó el costo:

Persona que abonó el servicio: aquel particular que presente la factura original del servicio funerario a su nombre.

Familiares directos: cónyuges, convivientes previsionales o hijos con derecho a la pensión derivada.

Herederos: en caso de que no existan los beneficiarios anteriores.

Un dato fundamental para los interesados es el factor temporal: la solicitud debe presentarse obligatoriamente dentro del año posterior al fallecimiento. Una vez transcurridos los doce meses, el derecho al cobro prescribe y no podrá ser reclamado.

Requisitos y documentación necesaria

Para dar inicio a la gestión, el solicitante debe contar con la siguiente documentación en formato digital o físico:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante.

Acta o partida de defunción de la persona fallecida.

Factura original de la cochería o empresa fúnebre donde consten los gastos de sepelio, cremación o inhumación.

Constancia de CBU de la cuenta bancaria donde se desea recibir el depósito.

jubilados, anses (4)

ANSES: paso a paso, cómo cobrar el subsidio de sepelio

El proceso es gratuito y ANSES ofrece dos vías principales para su resolución:

Modalidad Virtual: Se realiza a través de la plataforma "mi ANSES" , ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú, se debe optar por "Atención Virtual" y adjuntar las fotos o escaneos de la documentación requerida.

Modalidad Presencial: Requiere la obtención de un turno previo a través de la web oficial o la línea 130, para luego presentarse en la oficina de ANSES más cercana con los originales y copias de los documentos.

Este subsidio, aunque representa una cobertura parcial frente a los costos actuales del mercado funerario, continúa siendo un recurso clave del sistema de seguridad social para mitigar el impacto económico inmediato que sufren los deudos ante la pérdida de un familiar beneficiario del sistema previsional.