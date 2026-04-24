Con aumento y bono confirmado: ¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en mayo de 2026?

¿Cuánto es la jubilación mínima en mayo 2026?

La jubilación mínima es la prestación base que percibe la mayor cantidad de beneficiarios del sistema. Con el aumento del 3,38%, el haber mínimo bruto pasará a ser de $393.174,10 en mayo.

Monto total con el Bono de $70.000

Al igual que en meses anteriores, se confirmó el pago de un bono de $70.000 para todos aquellos jubilados y pensionados que perciban un solo haber mínimo. De esta manera, el ingreso total asegurado para este grupo en mayo será:

Haber mínimo: $393.174,10

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $463.174,10

Quienes perciban un haber superior a la mínima, pero inferior a $463.174,10, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar dicha cifra.

anses, jubilados

¿Cuál es la jubilación máxima en mayo?

Por otro lado, los jubilados que perciben los haberes más altos del sistema también verán reflejado el aumento del 3,38%. La jubilación máxima alcanzará en mayo un monto de $2.645.689,40. Es importante destacar que este grupo de beneficiarios no percibe el bono extraordinario de $70.000.

Cuadro comparativo: Haberes y Bonos (Mayo 2026)

A continuación, se detalla cómo queda conformado el esquema de pagos para las distintas categorías de ANSES en mayo, incluyendo la PUAM y las PNC, tal como se refleja en el análisis previsional actual:

jubilaciones y pensiones

Calendario de pagos ANSES: ¿Cuándo cobro en mayo?

El cronograma de pagos de ANSES para jubilados y pensionados se organiza habitualmente según la terminación del DNI y se divide en dos grupos:

Beneficiarios que no superen un haber mínimo (comienzan a cobrar en la primera quincena).

Beneficiarios que superen un haber mínimo (cobran en la segunda quincena).

Para conocer la fecha exacta de cobro, los titulares pueden consultar la web oficial de ANSES, ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, o verificarlo a través de la app del organismo.